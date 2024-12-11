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В Европе высмеяли нелепый русофобский призыв главы евродипломатии Каллас
В Европе высмеяли нелепый русофобский призыв главы евродипломатии Каллас - 11.12.2024, ПРАЙМ
В Европе высмеяли нелепый русофобский призыв главы евродипломатии Каллас
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X высмеял русофобский призыв новой главы евродипломатии Каи Каллас к избранному президенту Соединенных Штатов... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T20:05+0300
2024-12-11T20:05+0300
2024-12-11T20:24+0300
политика
кая каллас
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X высмеял русофобский призыв новой главы евродипломатии Каи Каллас к избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.В частности, ирландский журналист отметил: "Кая Каллас, эстонский новичок, уже "учит" ветерана политики Трампа и утверждает, что от замороженных российских активов ничего не осталось".Вместе с тем Боуз напомнил, что зимой Каллас признала, что Российская Федерация имеет законные требования к государствам Западам в связи с замороженными активами.Сегодня Каллас сделала попытку научить избранного президента Соединенных Штатов, как следует вести себя с Российской Федерацией. Она наставительно заявила, что "необходимо быть очень сильными в отношении России, если США не хотят проблем с Китаем". Кроме того, глава евродипломатии выразила сомнение, что "от замороженных в Евросоюзе активов России что-то останется".
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кая каллас, дональд трамп, мнение
Политика, Кая Каллас, Дональд Трамп, мнение
В Европе высмеяли нелепый русофобский призыв главы евродипломатии Каллас
Журналист Боуз назвал Каллас новичком, который учит ветерана политики Трампа
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ.
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X
высмеял русофобский призыв новой главы евродипломатии Каи Каллас к избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
В частности, ирландский журналист отметил: "Кая Каллас, эстонский новичок, уже "учит" ветерана политики Трампа и утверждает, что от замороженных российских активов ничего не осталось".
Вместе с тем Боуз напомнил, что зимой Каллас признала, что Российская Федерация имеет законные требования к государствам Западам в связи с замороженными активами.
Каллас выступила с дерзким требованием к Трампу по России
Сегодня Каллас сделала попытку научить избранного президента Соединенных Штатов, как следует вести себя с Российской Федерацией. Она наставительно заявила, что "необходимо быть очень сильными в отношении России, если США не хотят проблем с Китаем". Кроме того, глава евродипломатии выразила сомнение, что "от замороженных в Евросоюзе активов России что-то останется".