Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе высмеяли нелепый русофобский призыв главы евродипломатии Каллас - 11.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241211/kallas-853503506.html
В Европе высмеяли нелепый русофобский призыв главы евродипломатии Каллас
В Европе высмеяли нелепый русофобский призыв главы евродипломатии Каллас - 11.12.2024, ПРАЙМ
В Европе высмеяли нелепый русофобский призыв главы евродипломатии Каллас
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X высмеял русофобский призыв новой главы евродипломатии Каи Каллас к избранному президенту Соединенных Штатов... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T20:05+0300
2024-12-11T20:24+0300
политика
кая каллас
дональд трамп
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845966309_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_07ac2384cec0ee5e81b4474ea43342ad.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X высмеял русофобский призыв новой главы евродипломатии Каи Каллас к избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.В частности, ирландский журналист отметил: "Кая Каллас, эстонский новичок, уже "учит" ветерана политики Трампа и утверждает, что от замороженных российских активов ничего не осталось".Вместе с тем Боуз напомнил, что зимой Каллас признала, что Российская Федерация имеет законные требования к государствам Западам в связи с замороженными активами.Сегодня Каллас сделала попытку научить избранного президента Соединенных Штатов, как следует вести себя с Российской Федерацией. Она наставительно заявила, что "необходимо быть очень сильными в отношении России, если США не хотят проблем с Китаем". Кроме того, глава евродипломатии выразила сомнение, что "от замороженных в Евросоюзе активов России что-то останется".
https://1prime.ru/20241211/evropa-853486008.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845966309_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_4d2342b2569cc2b5954437eedbccc14d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кая каллас, дональд трамп, мнение
Политика, Кая Каллас, Дональд Трамп, мнение
20:05 11.12.2024 (обновлено: 20:24 11.12.2024)
 
В Европе высмеяли нелепый русофобский призыв главы евродипломатии Каллас

Журналист Боуз назвал Каллас новичком, который учит ветерана политики Трампа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X высмеял русофобский призыв новой главы евродипломатии Каи Каллас к избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
В частности, ирландский журналист отметил: "Кая Каллас, эстонский новичок, уже "учит" ветерана политики Трампа и утверждает, что от замороженных российских активов ничего не осталось".
Вместе с тем Боуз напомнил, что зимой Каллас признала, что Российская Федерация имеет законные требования к государствам Западам в связи с замороженными активами.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
Каллас выступила с дерзким требованием к Трампу по России
10:04
Сегодня Каллас сделала попытку научить избранного президента Соединенных Штатов, как следует вести себя с Российской Федерацией. Она наставительно заявила, что "необходимо быть очень сильными в отношении России, если США не хотят проблем с Китаем". Кроме того, глава евродипломатии выразила сомнение, что "от замороженных в Евросоюзе активов России что-то останется".
 
ПолитикаКая КалласДональд Трампмнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала