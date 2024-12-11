https://1prime.ru/20241211/kallas-853503506.html

В Европе высмеяли нелепый русофобский призыв главы евродипломатии Каллас

В Европе высмеяли нелепый русофобский призыв главы евродипломатии Каллас - 11.12.2024, ПРАЙМ

В Европе высмеяли нелепый русофобский призыв главы евродипломатии Каллас

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X высмеял русофобский призыв новой главы евродипломатии Каи Каллас к избранному президенту Соединенных Штатов... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T20:05+0300

2024-12-11T20:05+0300

2024-12-11T20:24+0300

политика

кая каллас

дональд трамп

мнение

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X высмеял русофобский призыв новой главы евродипломатии Каи Каллас к избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.В частности, ирландский журналист отметил: "Кая Каллас, эстонский новичок, уже "учит" ветерана политики Трампа и утверждает, что от замороженных российских активов ничего не осталось".Вместе с тем Боуз напомнил, что зимой Каллас признала, что Российская Федерация имеет законные требования к государствам Западам в связи с замороженными активами.Сегодня Каллас сделала попытку научить избранного президента Соединенных Штатов, как следует вести себя с Российской Федерацией. Она наставительно заявила, что "необходимо быть очень сильными в отношении России, если США не хотят проблем с Китаем". Кроме того, глава евродипломатии выразила сомнение, что "от замороженных в Евросоюзе активов России что-то останется".

https://1prime.ru/20241211/evropa-853486008.html

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кая каллас, дональд трамп, мнение