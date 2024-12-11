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В России ужесточается ответственность за ограничение конкуренции

В России ужесточается ответственность за ограничение конкуренции - 11.12.2024, ПРАЙМ

В России ужесточается ответственность за ограничение конкуренции

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, усиливающий ответственность за деяния, связанные с заключением ограничивающего конкуренцию соглашения. | 11.12.2024, ПРАЙМ

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экономика

совет федерации

закон

конкуренция

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, усиливающий ответственность за деяния, связанные с заключением ограничивающего конкуренцию соглашения. Так, устанавливается уголовная ответственность за ограничение конкуренции путем заключения картеля, если это привело к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, проведение которых является обязательным в соответствии с российским законодательством. Максимальное наказание составит пять лет лишения свободы. За указанные деяния, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, устанавливается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Кроме того, закон вводит новый квалифицирующий признак в данной статье – в частности, предусмотрена усиленная уголовная ответственность за совершение этого преступления организованной группой, с причинением особо крупного ущерба, с извлечением дохода в особо крупном размере. Доходом будет признаваться выручка от реализации товаров или услуг, извлеченная в результате соответствующего картеля. Виновные могут быть освобождены от уголовного наказания в случае возврата незаконно полученного ими дохода.

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совет федерации, закон, конкуренция