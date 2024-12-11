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Рыбаки объяснили, когда перестанет дорожать красная икра
Рыбаки объяснили, когда перестанет дорожать красная икра - 11.12.2024, ПРАЙМ
Рыбаки объяснили, когда перестанет дорожать красная икра
Рыбопромышленники России ждут выравнивания ситуации с красной икрой в 2025 году: дальнейшего стремительного повышения цен не будет, заявил на пресс-конференции... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T10:15+0300
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Рыбопромышленники России ждут выравнивания ситуации с красной икрой в 2025 году: дальнейшего стремительного повышения цен не будет, заявил на пресс-конференции президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "В этом году ситуацию несколько усугубила плохая путина. Еще раз повторяю, самая худшая за 20 лет. Поэтому в этом году ситуация чуть хуже. Я думаю, что в следующем году ситуация выровняется, но в целом никакой трагедии и никакого стремительного дальнейшего повышения, эскалации, цен на красную икру не произойдет", - сказал Зверев. Ранее в среду эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" сообщили РИА Новости, что средний чек россиян на покупку натуральной красной икры (без учета граммовой спецификации) в ноябре вырос на 25% в годовом выражении и составил 4015 рублей. По оценке ВАРПЭ, итоги лососевой путины в России в этом году оказались худшими за 20 лет: по данным на 19 ноября (за неделю до официального завершения сезона) вылов составлял лишь 235,4 тысячи тонн. Как отметили в ассоциации, произошел возврат к умеренным уловам от высоких, которые наблюдались в последние два десятилетия. В том числе на этот период пришлось два рекордных вылова лососевых - 609 тысяч тонн в 2023 году и почти 685 тысяч тонн в 2018 году. В предыдущие 80 лет объемы промысла были значительно меньше, напоминали в ВАРПЭ.
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россия, красная икра, рыбопродукция
РОССИЯ, красная икра, рыбопродукция
Рыбаки объяснили, когда перестанет дорожать красная икра
Рыбопромышленники РФ ждут выравнивания ситуации с красной икрой в 2025 году
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Рыбопромышленники России ждут выравнивания ситуации с красной икрой в 2025 году: дальнейшего стремительного повышения цен не будет, заявил на пресс-конференции президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"В этом году ситуацию несколько усугубила плохая путина. Еще раз повторяю, самая худшая за 20 лет. Поэтому в этом году ситуация чуть хуже. Я думаю, что в следующем году ситуация выровняется, но в целом никакой трагедии и никакого стремительного дальнейшего повышения, эскалации, цен на красную икру не произойдет", - сказал Зверев.
Назван российский регион с самой дешевой красной икрой
Ранее в среду эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" сообщили РИА Новости, что средний чек россиян на покупку натуральной красной икры (без учета граммовой спецификации) в ноябре вырос на 25% в годовом выражении и составил 4015 рублей.
По оценке ВАРПЭ, итоги лососевой путины в России в этом году оказались худшими за 20 лет: по данным на 19 ноября (за неделю до официального завершения сезона) вылов составлял лишь 235,4 тысячи тонн. Как отметили в ассоциации, произошел возврат к умеренным уловам от высоких, которые наблюдались в последние два десятилетия. В том числе на этот период пришлось два рекордных вылова лососевых - 609 тысяч тонн в 2023 году и почти 685 тысяч тонн в 2018 году. В предыдущие 80 лет объемы промысла были значительно меньше, напоминали в ВАРПЭ.