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Россия растет и кредитует других - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Россия растет и кредитует других
Россия растет и кредитует других - 11.12.2024, ПРАЙМ
Россия растет и кредитует других
31 млрд долларов задолженности иностранных государств перед Россией — это значительная сумма, но её влияние на экономику зависит от контекста. С одной стороны,... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T18:03+0300
2024-12-11T18:03+0300
экономика
мнения аналитиков
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31 млрд долларов задолженности иностранных государств перед Россией — это значительная сумма, но её влияние на экономику зависит от контекста. С одной стороны, кредиты другим странам могут быть инструментом внешнеэкономической политики, способствующим укреплению торговых связей, повышению геополитического влияния и стимулированию экспорта. Например, кредитование таких стран, как Египет, Бангладеш и Индия, часто связано с реализацией инфраструктурных и энергетических проектов, где участвуют российские компании. С другой стороны, такие кредиты имеют свои риски. Высокая задолженность становится чувствительной, если возникают проблемы с возвратом средств. Например, экономическая нестабильность стран-должников может привести к реструктуризации долга или его частичной потере. Для российской экономики это означает недополученные валютные поступления, что особенно важно в условиях санкционного давления и ограниченного доступа к международным рынкам капитала. Объем задолженности в 31 млрд долларов составляет менее 2% ВВП России (около 2 трлн долларов в 2024 году). Это говорит о том, что для экономики в целом сумма не является критической, хотя требует внимательного управления, чтобы избежать избыточных рисков. Дополнительно следует учитывать долгосрочную стратегическую выгоду. Кредиты способствуют закреплению политического и экономического влияния в ключевых регионах. Например, финансирование развивающихся стран, таких как Индия и Египет, может стать основой для будущих взаимовыгодных проектов в энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях. Таким образом, несмотря на текущие риски, подобные вложения могут принести России значительные дивиденды в перспективе. Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets
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Олег Калманович
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
18:03 11.12.2024
 

Россия растет и кредитует других

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Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets
Олег Калманович
Главный аналитик Neomarkets
Все материалы
31 млрд долларов задолженности иностранных государств перед Россией — это значительная сумма, но её влияние на экономику зависит от контекста. С одной стороны, кредиты другим странам могут быть инструментом внешнеэкономической политики, способствующим укреплению торговых связей, повышению геополитического влияния и стимулированию экспорта. Например, кредитование таких стран, как Египет, Бангладеш и Индия, часто связано с реализацией инфраструктурных и энергетических проектов, где участвуют российские компании.
С другой стороны, такие кредиты имеют свои риски. Высокая задолженность становится чувствительной, если возникают проблемы с возвратом средств. Например, экономическая нестабильность стран-должников может привести к реструктуризации долга или его частичной потере. Для российской экономики это означает недополученные валютные поступления, что особенно важно в условиях санкционного давления и ограниченного доступа к международным рынкам капитала.
Объем задолженности в 31 млрд долларов составляет менее 2% ВВП России (около 2 трлн долларов в 2024 году). Это говорит о том, что для экономики в целом сумма не является критической, хотя требует внимательного управления, чтобы избежать избыточных рисков.
Дополнительно следует учитывать долгосрочную стратегическую выгоду. Кредиты способствуют закреплению политического и экономического влияния в ключевых регионах.
Например, финансирование развивающихся стран, таких как Индия и Египет, может стать основой для будущих взаимовыгодных проектов в энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях. Таким образом, несмотря на текущие риски, подобные вложения могут принести России значительные дивиденды в перспективе. Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets

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