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Названы самые бюджетные горнолыжные курорты России

Названы самые бюджетные горнолыжные курорты России - 11.12.2024, ПРАЙМ

Названы самые бюджетные горнолыжные курорты России

Стоимость суток в отеле на горнолыжных курортах Белокурихи на Алтае и "Поляна Чегет" в Приэльбрусье в декабре-январе обойдется от 6 тысяч рублей, тогда как на... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T07:50+0300

2024-12-11T07:50+0300

2024-12-11T08:59+0300

туризм

бизнес

россия

алтай

краснодарский край

красная поляна

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Стоимость суток в отеле на горнолыжных курортах Белокурихи на Алтае и "Поляна Чегет" в Приэльбрусье в декабре-январе обойдется от 6 тысяч рублей, тогда как на топовых курортах Краснодарского края (Эсто-Садок и Красная Поляна) проживание в 2,2 раза дороже, сообщили РИА Новости в онлайн-сервисе бронирования отелей "Островок". Там уточнили, что проанализировали бронирования российских туристов на горнолыжных курортах в начале сезона. "Самыми бюджетными направлениями для зимнего активного отдыха стали алтайская Белокуриха и "Поляна Чегет" в Приэльбрусье, где размещение в декабре-январе обходится менее чем в 7 тысяч рублей за ночь – это в 2,2 раза дешевле, чем на топовых курортах Краснодарского края", - сообщили в сервисе. Отели на горе Белокуриха просят за размещение от 6 тысяч рублей, а на "Поляне Чегет" в Приэльбрусье от 6,1 тысячи рублей, подчеркнули аналитики. "Белокуриха хорошо известна российским лыжникам и сноубордистам живописными пейзажами и множеством трасс для профессионалов и новичков. В этом году здесь работают пять горнолыжных курортов. Чегет также славится красивыми видами и большим количеством профессиональных трасс", - рассказали в "Островке". По данным сервиса, до 10 тысяч рублей за ночь обойдется размещение в Байкальске (Иркутская область) – 7,2 тысячи рублей. На курортах Приэльбрусья - в "Поляне Азау" и Терсколе - размещение обойдется в среднем 7,5 тысячи и 9 тысяч рублей за ночь соответственно. А в Новоабзаково в Башкирии и в Домбае - в среднем в 8,3 тысячи и 9,3 тысячи рублей соответственно. В число более дорогих входят курорты Кавказа, а также Шерегеш, сообщили в "Островке". "В Эсто-Садке и в Красной Поляне туристы платят за размещение в среднем 13,2 тысячи рублей. Здесь расположены самые популярные российские горнолыжные центры с множеством развлечений вне трасс - большим количеством ресторанов, кафе, спа-центров, а также возможностей для ночной жизни", - отметили в сервисе. В среднем в 12,1 тысячи рублей обходится размещение в Архызе. Направление известно благодаря комфортным погодным условиям: в зимние месяцы температура воздуха редко опускается ниже минус 6 градусов, что располагает к долгому катанию, рассказали в сервисе. "Отдых в объектах размещения Шерегеша туристы бронируют в среднем за 11,7 тысячи рублей. Курорт отличается длинным горнолыжным сезоном: спортсмены приезжают сюда с первых недель ноября до середины мая", - говорится в сообщении. КУРОРТЫ КАВКАЗА СТАНОВЯТСЯ ПОПУЛЯРНЕЕ В "Островке" отметили, что в рейтинг самых популярных внутрироссийских направлений для горнолыжного туризма входят Эсто-Садок, Красная Поляна, Архыз, Домбай и Шерегеш. Также высок спрос на бронирование размещения в Терсколе, "Поляне Азау" и "Поляне Чегет". Топ направлений, по данным сервиса, замыкают курорты Алтая (Белокуриха и "Манжерок"), а также Новоабзаково и Байкальск. Отмечается, что динамичнее всего в начале горнолыжного сезона растет спрос на курорты Кавказа, Краснодарского края и Приэльбрусья: число бронирований на декабрь-январь по этим направлениям выросло на 10% относительно аналогичного периода 2023 года. Что касается состава отдыхающих, чаще всего размещение на горнолыжных курортах бронируют пары без детей - на двух взрослых приходится больше половины от общего объема бронирований (53%), рассказали аналитики. "Семьи - на втором месте с долей 27%. Примечательно, что спрос на горнолыжный отдых от путешественников с детьми в этом году заметно вырос – они совершили на 11% больше бронирований в объектах размещения относительно прошлого года", - добавили в сервисе. Сообщается, что наиболее популярные варианты размещения на российских горнолыжных направлениях - апартаменты, гостевые дома, кемпинги, коттеджи, глэмпинги и виллы, на долю которых суммарно приходится 41% бронирований. На втором месте отели без звезд (28%), на третьем - четырех- и пятизвездочные гостиницы (15% суммарно). На отели категории "три звезды" приходится 12% бронирований, заключили в "Островке".

алтай

краснодарский край

красная поляна

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туризм, бизнес, россия, алтай, краснодарский край, красная поляна