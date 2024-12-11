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Маск "сознался" в том, что расплавил Статую Свободы на кибертраки

Маск "сознался" в том, что расплавил Статую Свободы на кибертраки - 11.12.2024, ПРАЙМ

Маск "сознался" в том, что расплавил Статую Свободы на кибертраки

Американский бизнесмен Илон Маск ирончно прокомментировал информацию о том, что он расплавил Статую Свободы в Нью-Йорке ради ограниченной серии автомобилей... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T17:39+0300

2024-12-11T17:39+0300

2024-12-11T17:43+0300

сша

илон маск

cybertruck

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск ирончно прокомментировал информацию о том, что он расплавил Статую Свободы в Нью-Йорке ради ограниченной серии автомобилей Cybertruck."Нет, я точно ее расплавил - 1000%", - написал предприниматель в социальной сети X.Таким образом миллиардер отреагировал на заголовок новости агентства Reuters, в которой говорится, что новость телеканала CNN под названием "Илон Маск раздумывает над тем, чтобы расплавить Статую Свободы, чтобы сделать ограниченную серию Cybertruck" не является правдивой.

https://1prime.ru/20241211/mask-853490086.html

сша

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сша, илон маск, cybertruck