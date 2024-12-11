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Маск "сознался" в том, что расплавил Статую Свободы на кибертраки
Маск "сознался" в том, что расплавил Статую Свободы на кибертраки - 11.12.2024, ПРАЙМ
Маск "сознался" в том, что расплавил Статую Свободы на кибертраки
Американский бизнесмен Илон Маск ирончно прокомментировал информацию о том, что он расплавил Статую Свободы в Нью-Йорке ради ограниченной серии автомобилей... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T17:39+0300
2024-12-11T17:39+0300
2024-12-11T17:43+0300
сша
илон маск
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск ирончно прокомментировал информацию о том, что он расплавил Статую Свободы в Нью-Йорке ради ограниченной серии автомобилей Cybertruck."Нет, я точно ее расплавил - 1000%", - написал предприниматель в социальной сети X.Таким образом миллиардер отреагировал на заголовок новости агентства Reuters, в которой говорится, что новость телеканала CNN под названием "Илон Маск раздумывает над тем, чтобы расплавить Статую Свободы, чтобы сделать ограниченную серию Cybertruck" не является правдивой.
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сша, илон маск, cybertruck
США, Илон Маск, Cybertruck
Маск "сознался" в том, что расплавил Статую Свободы на кибертраки
Маск: данные о расплавке Статуи Свободы на кибертраки "на 1000%" верны
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск ирончно прокомментировал информацию о том, что он расплавил Статую Свободы в Нью-Йорке ради ограниченной серии автомобилей Cybertruck.
"Нет, я точно ее расплавил - 1000%", - написал предприниматель в социальной сети X.
Таким образом миллиардер отреагировал на заголовок новости агентства Reuters, в которой говорится, что новость телеканала CNN под названием "Илон Маск раздумывает над тем, чтобы расплавить Статую Свободы, чтобы сделать ограниченную серию Cybertruck" не является правдивой.
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