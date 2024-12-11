https://1prime.ru/20241211/medvedev-853490810.html

Медведев предупредил о попытках Запада "вбить клин" между Россией и Китаем

Медведев предупредил о попытках Запада "вбить клин" между Россией и Китаем - 11.12.2024, ПРАЙМ

Медведев предупредил о попытках Запада "вбить клин" между Россией и Китаем

Западные государства будут предпринимать новые попытки, чтобы расколоть российско-китайские отношения. Такое предупреждение сделал заместитель председателя... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T12:36+0300

2024-12-11T12:36+0300

2024-12-11T12:36+0300

россия

китай

дмитрий медведев

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ПЕКИН, 11 дек - ПРАЙМ. Западные государства будут предпринимать новые попытки, чтобы расколоть российско-китайские отношения. Такое предупреждение сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.Глава фракции "Единая Россия" уточнил, что попытки англосаксов потерпят неудачу, так как сотрудничество Москвы и Пекина проверено временем, оно взаимовыгодное и надежное.Медведев подчеркнул, что попытки западных государств обусловлены тем, что они видят для себя угрозу в отношениях России и Китая. По его словам, они будут и дальше пытаться "вбить клин между ними"."На это направлена, скажем откровенно, вся политика англосаксонского мира. И я думаю, что этот нажим, эти попытки нас расколоть, они не будут ослабевать, будут только усиливаться... Но им не удастся нас расколоть, поскольку наши отношения выверены временем. Это добрососедские равноправные отношения суверенных государств - взаимовыгодные, полезные и дружественные", - резюмировал Медведев. Медведев находится с рабочим визитом в Китае.

https://1prime.ru/20241204/medvedev-853335187.html

китай

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россия, китай, дмитрий медведев