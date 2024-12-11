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Медведев предупредил о попытках Запада "вбить клин" между Россией и Китаем - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Медведев предупредил о попытках Запада "вбить клин" между Россией и Китаем
Медведев предупредил о попытках Запада "вбить клин" между Россией и Китаем - 11.12.2024, ПРАЙМ
Медведев предупредил о попытках Запада "вбить клин" между Россией и Китаем
Западные государства будут предпринимать новые попытки, чтобы расколоть российско-китайские отношения. Такое предупреждение сделал заместитель председателя... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T12:36+0300
2024-12-11T12:36+0300
россия
китай
дмитрий медведев
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ПЕКИН, 11 дек - ПРАЙМ. Западные государства будут предпринимать новые попытки, чтобы расколоть российско-китайские отношения. Такое предупреждение сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.Глава фракции "Единая Россия" уточнил, что попытки англосаксов потерпят неудачу, так как сотрудничество Москвы и Пекина проверено временем, оно взаимовыгодное и надежное.Медведев подчеркнул, что попытки западных государств обусловлены тем, что они видят для себя угрозу в отношениях России и Китая. По его словам, они будут и дальше пытаться "вбить клин между ними"."На это направлена, скажем откровенно, вся политика англосаксонского мира. И я думаю, что этот нажим, эти попытки нас расколоть, они не будут ослабевать, будут только усиливаться... Но им не удастся нас расколоть, поскольку наши отношения выверены временем. Это добрососедские равноправные отношения суверенных государств - взаимовыгодные, полезные и дружественные", - резюмировал Медведев. Медведев находится с рабочим визитом в Китае.
https://1prime.ru/20241204/medvedev-853335187.html
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россия, китай, дмитрий медведев
РОССИЯ, КИТАЙ, Дмитрий Медведев
12:36 11.12.2024
 
Медведев предупредил о попытках Запада "вбить клин" между Россией и Китаем

Медведев: попытки расколоть отношения России и Китая будут усиливаться

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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ПЕКИН, 11 дек - ПРАЙМ. Западные государства будут предпринимать новые попытки, чтобы расколоть российско-китайские отношения. Такое предупреждение сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Глава фракции "Единая Россия" уточнил, что попытки англосаксов потерпят неудачу, так как сотрудничество Москвы и Пекина проверено временем, оно взаимовыгодное и надежное.
Медведев подчеркнул, что попытки западных государств обусловлены тем, что они видят для себя угрозу в отношениях России и Китая. По его словам, они будут и дальше пытаться "вбить клин между ними".
"На это направлена, скажем откровенно, вся политика англосаксонского мира. И я думаю, что этот нажим, эти попытки нас расколоть, они не будут ослабевать, будут только усиливаться... Но им не удастся нас расколоть, поскольку наши отношения выверены временем. Это добрососедские равноправные отношения суверенных государств - взаимовыгодные, полезные и дружественные", - резюмировал Медведев.
Медведев находится с рабочим визитом в Китае.
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