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Хоть носом землю рой. Пекин опять поставил Вашингтон на место

Хоть носом землю рой. Пекин опять поставил Вашингтон на место - 11.12.2024, ПРАЙМ

Хоть носом землю рой. Пекин опять поставил Вашингтон на место

Китай продемонстрировал, что в развернутой Вашингтоном "войне чипов" намерен действовать максимально жестко. С декабря КНР полностью запретила экспорт в США... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T04:04+0300

2024-12-11T04:04+0300

2024-12-11T04:04+0300

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мировая экономика

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сша

дональд трамп

металлы

промышленные металлы

дефицитные металлы

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МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ, Елена Савельева. Китай продемонстрировал, что в развернутой Вашингтоном "войне чипов" намерен действовать максимально жестко. С декабря КНР полностью запретила экспорт в США галлия, германия, сурьмы и некоторых сверхтвердых материалов – ключевых в производстве микроэлектроники и оружия. Сможет ли Америка обойтись без критически важных ресурсов, львиную долю которых контролирует Пекин, и к чему ведет это противостояние– в материале "Прайм"Полный запретМеталлы, которые Китай запретил поставлять в США необходимы при производстве микроэлектроники, чипов, полупроводников, аккумуляторах, приборах ночного видения, ракетах, ядерном оружии, боеприпасах, и иных материалов военного и гражданского назначения.Прямой запрет на экспорт последовал за новыми мерами экспортного контроля, введенными США в отношении Китая. Администрация Байдена ранее ограничила поставки в Китай оборудования для производства чипов, выпускаемого американскими компаниями, в том числе за рубежом, а также иностранными компаниями, использующими американские технологии в своем оборудовании.Вдобавок Пекин, судя по всему, решил действовать и на опережение. Новые санкции КНР, направленные против товаров двойного назначения, последовали и за угрозой Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на весь китайский импорт."США расширили концепцию национальной безопасности, политизировали и превратили в оружие экономические, торговые и технологические вопросы, злоупотребляя мерами экспортного контроля", - заявил китайский Минторг.Для защиты национальной безопасности Китай принял решение усилить экспортный контроль за поставками продукции двойного назначения в США, уточнило ведомство. Материалы, о которых идет речь, используются в производстве чипов и аккумуляторов, а также в компонентах для военного и коммуникационного оборудования."Меры, предпринимаемые Китаем, по сути спровоцированы американской стороной, они напрямую касаются вопросов защиты национальной безопасности КНР, так как из-за открытой антикитайской враждебной деятельности США", - отмечает Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН.Высокая зависимостьВ прошлом году Пекин уже ввел ограничения на экспорт галлия и германия, в результате цены на эти стратегические ресурсы почти вдвое. По оценкам US Geological Survey, на долю Китая приходится 98% всего мирового производства галлия и 60% германия.Как уточняет Reuters со ссылкой на данные китайской таможни, с января по октябрь 2024-го не было поставок обработанного и необработанного германия или галлия из Китая в США (годом ранее это был четвертый и пятый по величине рынок этих минералов соответственно). В то же время общие поставки сурьмяной продукции из Китая в октябре упали на 97% по сравнению с сентябрем, указывает агентство. В прошлом году на долю Китая пришлось 48% общемировой добычи сурьмы."США получали около половины своих поставок галлия и германия напрямую из Китая. Китай экспортировал около 24 тонн галлия в 2022 году и производит около 662 тонн германия в год. В США имеются месторождения таких полезных ископаемых, но добыча их не ведется", - отмечает Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова.В Госдепартаменте спохватились: новые ограничения Пекина на экспорт германия и галлия "подчеркивают необходимость диверсификации и устранения зависимости от Китая". А также заявили, что "предпримут необходимые шаги для смягчения воздействия и сдерживания дальнейших принудительных действий со стороны КНР.Еще после прошлогодних ограничений Пекина на экспорт редкоземельных металлов Министерство обороны США начало в срочном порядке искать альтернативные каналы их получения, например, в Канаде.Рассматриваемые металлы производятся также в России, Японии, Бельгии, Южной Корее, США, Канаде, Казахстане. Европейские производители из Финляндии, Германии и Франции из-за отсутствия рентабельности законсервировали производственные мощности. Возможно, под давлением США они начнут выработку. В этой цепочке находится и Украина, которая уже как надежный поставщик не рассматривается", - указывает Хаджимурад Белхароев.Однако без китайских поставок, подчеркивает экономист, все равно не обойтись. По 47 позициям редкоземельных металлов, импортируемых США, более 50% приходится на Китай, из них по 25 позициям китайская сторона крупнейший или единственный поставщик."Миллиардные убытки"Америка уже взялась подсчитывать грядущие потери. Согласно недавнему исследованию Геологической службы США (USGS), предполагаемые издержки для экономики США от сбоев в поставках только галлия и германия оцениваются более чем в 3 миллиарда долларов.Проблема Вашингтона в том, что, как бы быстро он ни стремился сократить зависимость от КНР, налаживание новых цепочек поставок займет годы, констатирует Foreign Policy."Зависимость США от Китая по этим полезным ископаемым—извечная ахиллесова пята", — цитирует издание эксперта по энергетической безопасности Центра стратегических и международных исследований Джейн Накано. - Америке вновь указали ее место"."Послание Китая таково: мы в состоянии играть в эту игру, и можем ударить по большему количеству секторов", - добавляют в Институте международной экономики Петерсона.Что дальшеЕсли ограничения сохранятся, сценарии могут быть разными. После того как товарные запасы иссякнут, американским производителям микроэлектроники придется заметно сократить количество и ассортимент выпускаемой продукции. С другой стороны, они могут взяться налаживать импорт редкоземельные металлы из третьих стран, используя различные механизмы позволяющие обходить китайские ограничительные меры. Такие обходные маневры, разумеется, обойдутся недешево.Главная интрига впереди: кому придется уступить, и кто готов зайти дальше в этой битве чипов. С одной стороны, велика вероятность того, что после вступления Трампа в должность напряженность между Китаем и США, лишь усилится. Учитывая его обещания повысить пошлины на импорт продукции китайского производства.С другой стороны, взаимные ограничения носят обоюдоострый характер, а проработанная позиция Пекина, в общем-то и создает базу для последующих переговоров и взаимных уступок, учитывая взаимосвязанность двух крупнейших экономик.

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Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

мировая экономика, китай, сша, дональд трамп, металлы, промышленные металлы, дефицитные металлы