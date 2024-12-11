Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД предупредил россиян о серьезных рисках частных поездок в США - 11.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241211/mid-853493927.html
МИД предупредил россиян о серьезных рисках частных поездок в США
МИД предупредил россиян о серьезных рисках частных поездок в США - 11.12.2024, ПРАЙМ
МИД предупредил россиян о серьезных рисках частных поездок в США
Поездки граждан России в США чреваты серьезными рисками для путешественников со стороны властей Штатов, поэтому россиянам следует воздержаться от поездок в США... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T14:01+0300
2024-12-11T14:02+0300
мид
мария захарова
сша
вашингтон
россия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84282/96/842829619_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_df1e6473a9ed162202c55ae143ba9db3.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Поездки граждан России в США чреваты серьезными рисками для путешественников со стороны властей Штатов, поэтому россиянам следует воздержаться от поездок в США и страны-сателлиты Вашингтона без чрезвычайных на то причин, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В условиях усиливающейся конфронтации в российско-американских отношениях, балансирующих по вине официального Вашингтона на грани разрыва, поездки в Соединенные Штаты Америки частным образом или по служебной необходимости чреваты серьезными рисками", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, россияне стали объектом охоты для американских органов власти и спецслужб страны, есть и риск задержания.МИД призывает в предстоящие праздники и в дальнейшем воздерживаться от поездок в США и государства-сателлиты , к которым относятся Канада и большая часть стран Евросоюза, без крайней необходимости, добавила Захарова.
https://1prime.ru/20241205/polsha-853361490.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84282/96/842829619_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_44859f0d466b939c6a989f07a4e4e569.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мид, мария захарова, сша, вашингтон, россия, ес
МИД, Мария Захарова, США, ВАШИНГТОН, РОССИЯ, ЕС
14:01 11.12.2024 (обновлено: 14:02 11.12.2024)
 
МИД предупредил россиян о серьезных рисках частных поездок в США

МИД предупредил россиян о серьезных рисках частных поездок в США

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Поездки граждан России в США чреваты серьезными рисками для путешественников со стороны властей Штатов, поэтому россиянам следует воздержаться от поездок в США и страны-сателлиты Вашингтона без чрезвычайных на то причин, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В условиях усиливающейся конфронтации в российско-американских отношениях, балансирующих по вине официального Вашингтона на грани разрыва, поездки в Соединенные Штаты Америки частным образом или по служебной необходимости чреваты серьезными рисками", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, россияне стали объектом охоты для американских органов власти и спецслужб страны, есть и риск задержания.
МИД призывает в предстоящие праздники и в дальнейшем воздерживаться от поездок в США и государства-сателлиты , к которым относятся Канада и большая часть стран Евросоюза, без крайней необходимости, добавила Захарова.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
Россия закроет консульство Польши в Санкт-Петербурге, сообщили в МИД
5 декабря, 15:53
 
МИДМария ЗахароваСШАВАШИНГТОНРОССИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала