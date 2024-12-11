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МИД предупредил россиян о серьезных рисках частных поездок в США

МИД предупредил россиян о серьезных рисках частных поездок в США - 11.12.2024, ПРАЙМ

МИД предупредил россиян о серьезных рисках частных поездок в США

Поездки граждан России в США чреваты серьезными рисками для путешественников со стороны властей Штатов, поэтому россиянам следует воздержаться от поездок в США... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T14:01+0300

2024-12-11T14:01+0300

2024-12-11T14:02+0300

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Поездки граждан России в США чреваты серьезными рисками для путешественников со стороны властей Штатов, поэтому россиянам следует воздержаться от поездок в США и страны-сателлиты Вашингтона без чрезвычайных на то причин, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В условиях усиливающейся конфронтации в российско-американских отношениях, балансирующих по вине официального Вашингтона на грани разрыва, поездки в Соединенные Штаты Америки частным образом или по служебной необходимости чреваты серьезными рисками", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, россияне стали объектом охоты для американских органов власти и спецслужб страны, есть и риск задержания.МИД призывает в предстоящие праздники и в дальнейшем воздерживаться от поездок в США и государства-сателлиты , к которым относятся Канада и большая часть стран Евросоюза, без крайней необходимости, добавила Захарова.

https://1prime.ru/20241205/polsha-853361490.html

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мид, мария захарова, сша, вашингтон, россия, ес