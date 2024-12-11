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Минфин: реализация проекта по развитию экономики РФ потребует 2,7 трлн руб

Минфин: реализация проекта по развитию экономики РФ потребует 2,7 трлн руб - 11.12.2024, ПРАЙМ

Минфин: реализация проекта по развитию экономики РФ потребует 2,7 трлн руб

Реализация нового национального проекта в России "Эффективная и конкурентная экономика" потребует более 2,7 триллиона рублей, из них 708 миллиардов рублей будут | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T12:40+0300

2024-12-11T12:40+0300

2024-12-11T12:40+0300

экономика

россия

минфин

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Реализация нового национального проекта в России "Эффективная и конкурентная экономика" потребует более 2,7 триллиона рублей, из них 708 миллиардов рублей будут выделены из федерального бюджета, а финансирование из внебюджетных источников составит более 2 триллионов рублей, сообщили РИА Новости в Минфине РФ. "Объем финансирования из федерального бюджета национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" составит 708,4 миллиарда рублей за шесть лет. Объем внебюджетного финансирования составит более 2 триллионов рублей", - сообщили в ведомстве. Паспорт нацпроекта согласован министерством, а его целевые показатели обоснованы, добавили в Минфине. Предполагается, что этот нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика" будет запущен с 1 января 2025 года. Кураторство закреплено за вице-премьером РФ Александром Новаком. Ранее в декабре премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что российские власти в рамках этого нацпроекта будут стимулировать рост малого и среднего предпринимательства, развивать инфраструктуру промышленных, техно- и бизнес-парков, повышать производительность труда.

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россия, минфин