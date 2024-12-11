https://1prime.ru/20241211/mishustin-853495922.html

Мишустин рассказал о снижении ставки страховых взносов для ряда предприятий

Мишустин рассказал о снижении ставки страховых взносов для ряда предприятий - 11.12.2024, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о снижении ставки страховых взносов для ряда предприятий

Правительство России приняло решение о поддержке обрабатывающей промышленности, ставку страховых взносов для малых и средних предприятий, выпускающих продукты... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T15:39+0300

2024-12-11T15:39+0300

2024-12-11T15:39+0300

россия

правительство

михаил мишустин

страховые взносы

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Правительство России приняло решение о поддержке обрабатывающей промышленности, ставку страховых взносов для малых и средних предприятий, выпускающих продукты питания, фармацевтические субстанции, ткани и одежду, снизят с 2025 года до 7,6%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительством принято решение усилить помощь обрабатывающему сектору, чья продукция требуется разным отраслям экономики. Речь идет, в том числе, о производителях пищевых товаров и фармацевтических субстанций, тканей и одежды, изделий из пластмасс, стекла и бытовых приборов. Для них с 1 января следующего года ставка страховых взносов сократится до 7,6%", - сказал Мишустин на заседании кабмина в среду. По его словам, такая поддержка позволит малому и среднему бизнесу увеличить рентабельность, дополнительно сохранять в своем распоряжении миллиарды рублей ежегодно, чтобы использовать их для дальнейшей разработки новых продуктов, расширения выпуска, для роста производительности и улучшения условий для сотрудников.

https://1prime.ru/20241205/mishustin-853372738.html

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россия, правительство, михаил мишустин, страховые взносы