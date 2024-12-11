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Правительство Молдавии просит ввести режим ЧП из-за энергокризиса

Правительство Молдавии просит ввести режим ЧП из-за энергокризиса - 11.12.2024, ПРАЙМ

Правительство Молдавии просит ввести режим ЧП из-за энергокризиса

Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой ввести режим чрезвычайного положения из-за энергокризиса, заявил в среду премьер Дорин Речан. | 11.12.2024, ПРАЙМ

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КИШИНЕВ, 11 дек – ПРАЙМ. Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой ввести режим чрезвычайного положения из-за энергокризиса, заявил в среду премьер Дорин Речан. Ранее он отправил в отставку министра энергетики Виктора Парликова, заявил, что на время берет его обязанности на себя и намерен ввести режим ЧП в энергетике с 16 декабря. По его словам, проблемы с поставками газа могут привести к перебоям в энергоснабжении республики. "Решение о введении режима чрезвычайного положения и передаче его в парламент одобрено", - заявил Речан на заседании правительства. Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян объяснил необходимость введения режима ЧП рисками прекращения транзита российского газа через территорию Украины. В этом случае возникает риск гуманитарной катастрофы на территории Приднестровья, которая останется без привычного источника поставок газа. Покупка газа на европейском рынке жителям Приднестровья не по карману. Помимо этого Кишиневу неизвестны запасы альтернативных источников топлива, которые позволили бы продолжить работу Молдавской ГРЭС, находящейся на территории Приднестровья. Это приводит к риску перебоев с электроэнергией, поскольку восполнять необходимые объемы Молдавия может только за счет Румынии, которая и сама испытывает дефицит. Если режим ЧП будет введен, комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет оперативно вмешиваться и в случае необходимости принимать решения для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности Молдавии.

https://1prime.ru/20241207/moldaviya-853415741.html

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молдавия, молдавская грэс, приднестровье, кишинев, газ