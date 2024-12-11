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Раскрыт основной импортер российских моллюсков - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Раскрыт основной импортер российских моллюсков
Раскрыт основной импортер российских моллюсков - 11.12.2024, ПРАЙМ
Раскрыт основной импортер российских моллюсков
Россия существенно увеличила экспорт моллюсков за границу. Об этом рассказал обозреватель агентства РИА Новости, ссылаясь на информацию Федерального центра... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T12:01+0300
2024-12-11T12:01+0300
россия
морепродукты
мировая торговля
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия существенно увеличила экспорт моллюсков за границу. Об этом рассказал обозреватель агентства РИА Новости, ссылаясь на информацию Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса "Агроэкспорт".Отмечается, что за десять месяцев 2024 года Россия направила 22 тонны моллюсков за рубеж. По данным компании, этот показатель в полтора раза превысил аналогичный период 202 года.Так, основными покупателями российских двустворчатых стали Китай, Южная Корея и Белоруссия, доля которых составила 84, шесть и четыре процента от российских продаж соответственно.Ранее сообщалось, что импорт Южной Кореей морепродуктов из России по итогам октября этого года достиг максимальных с прошлого декабря 89,7 миллиона долларов.
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россия, морепродукты, мировая торговля
РОССИЯ, морепродукты, мировая торговля
12:01 11.12.2024
 
Раскрыт основной импортер российских моллюсков

"Агроэкспорт": 84% российского экспорта моллюсков приходится на Китай

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРыбный рынок "Москва – на волне" в Митино
Рыбный рынок Москва – на волне в Митино - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия существенно увеличила экспорт моллюсков за границу. Об этом рассказал обозреватель агентства РИА Новости, ссылаясь на информацию Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса "Агроэкспорт".
Отмечается, что за десять месяцев 2024 года Россия направила 22 тонны моллюсков за рубеж. По данным компании, этот показатель в полтора раза превысил аналогичный период 202 года.
Так, основными покупателями российских двустворчатых стали Китай, Южная Корея и Белоруссия, доля которых составила 84, шесть и четыре процента от российских продаж соответственно.
Ранее сообщалось, что импорт Южной Кореей морепродуктов из России по итогам октября этого года достиг максимальных с прошлого декабря 89,7 миллиона долларов.
Лов - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
Сеул увеличил импорт морепродуктов из России
5 декабря, 08:53
 
РОССИЯморепродуктымировая торговля
 
 
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