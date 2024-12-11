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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов - 11.12.2024, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов

Российский рынок акций в среду снова снижается, он ненадолго опускался ниже 2500 пунктов по основному фондовому индексу, но потом вернулся выше него, следует из | 11.12.2024, ПРАЙМ

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мосбиржа

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду снова снижается, он ненадолго опускался ниже 2500 пунктов по основному фондовому индексу, но потом вернулся выше него, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 11.49 мск снижается на 0,44%, до 2511,56 пункта. А минутами ранее он опускался до 2499,82 пункта - минимума с 5 декабря.В частности, заметно дешевеют бумаги "Ростелекома" (-1,5%), "Юнипро" (-1,6%), префы "Транснефти" (-1,6%), акции МТС (-1,4%). Дорожают бумаги "Полюса" (+1,3%), "Мечела" (+0,7%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,5%).Индекс Мосбиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2490–2535 пунктов, рассчитывает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. "Ключевым событием станет публикация отчета по инфляции после завершения основной сессии. Если данные покажут замедление роста цен, возможно повышение рынка в вечернюю сессию. В ином случае ожидаем попыток снова опуститься ниже уровня 2500 пунктов по индексу", - добавляет он.Стоит следить за уровнем 2505 пунктов по индексу Мосбиржи, поскольку падение ниже приведет к новой волне продаж акций с целью 2440 пунктов, полагает Владислав Антонов из BitRiver."По-прежнему не вижу пока поводов покупать акции в среднесрочную перспективу, поскольку ЦБ России рассматривает повышение ставки на ближайшем заседании. А поскольку вчера индекс Мосбиржи не смог добраться до 2630 пунктов, то риски уйти ниже 2430 пунктов составляют более 70%", - оценил он.

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россия, мосбиржа