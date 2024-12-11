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Сбербанк зафиксировал случаи мошенничества с применением дипфейков - 11.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Сбербанк зафиксировал случаи мошенничества с применением дипфейков
Сбербанк зафиксировал случаи мошенничества с применением дипфейков - 11.12.2024, ПРАЙМ
Сбербанк зафиксировал случаи мошенничества с применением дипфейков
Сбербанк зафиксировал случаи мошенничества с использованием дипфейков, видит рост применения искусственного интеллекта мошенниками, заявил журналистам глава... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T21:00+0300
2024-12-11T21:01+0300
экономика
сбербанк
мошенничество
дипфейк
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Сбербанк зафиксировал случаи мошенничества с использованием дипфейков, видит рост применения искусственного интеллекта мошенниками, заявил журналистам глава банка Герман Греф на конференции по искусственному интеллекту AI Journey. "К сожалению да, более того, это не единичный случай", - сказал он, отвечая на вопрос, фиксирует ли Сбербанк случаи мошенничества с использованием дипфейков. "На сегодняшний день достаточно обычной стала ситуация взламывания личных данных людей в мессенджерах, организовывают звонки, либо видеозвонки", - добавил Греф. Глава Сбербанка рассказал о случае мошенничества с оживлением фотографии с помощью искусственного интеллекта: дипфейк синхронно произносил соответствующие слова, и отличить его от настоящего человека было практически невозможного. "К сожалению, мы видим рост использования технологий, и искусственного интеллекта в том числе, мошенниками", - отметил Греф. По его мнению, одна из самых насущных задач - создание технологий, доступных всем, чтобы с помощью искусственного интеллекта можно было бороться с мошенниками.
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сбербанк, мошенничество, дипфейк
Экономика, Сбербанк, мошенничество, дипфейк
21:00 11.12.2024 (обновлено: 21:01 11.12.2024)
 
Сбербанк зафиксировал случаи мошенничества с применением дипфейков

Греф: Сбербанк зафиксировал случаи мошенничества с использованием дипфейков

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСбербанк - офис в новом формате
Сбербанк - офис в новом формате - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Сбербанк зафиксировал случаи мошенничества с использованием дипфейков, видит рост применения искусственного интеллекта мошенниками, заявил журналистам глава банка Герман Греф на конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
"К сожалению да, более того, это не единичный случай", - сказал он, отвечая на вопрос, фиксирует ли Сбербанк случаи мошенничества с использованием дипфейков.
"На сегодняшний день достаточно обычной стала ситуация взламывания личных данных людей в мессенджерах, организовывают звонки, либо видеозвонки", - добавил Греф.
Глава Сбербанка рассказал о случае мошенничества с оживлением фотографии с помощью искусственного интеллекта: дипфейк синхронно произносил соответствующие слова, и отличить его от настоящего человека было практически невозможного.
Логотип ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
ВТБ предупредил о новой изощренной форме мошенничества
Вчера, 11:37
"К сожалению, мы видим рост использования технологий, и искусственного интеллекта в том числе, мошенниками", - отметил Греф.
По его мнению, одна из самых насущных задач - создание технологий, доступных всем, чтобы с помощью искусственного интеллекта можно было бороться с мошенниками.
 
ЭкономикаСбербанкмошенничестводипфейк
 
 
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