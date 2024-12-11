https://1prime.ru/20241211/moskva-853480010.html

В Москве пройдет форум "XV Индийско-российский бизнес-диалог"

В Москве пройдет форум "XV Индийско-российский бизнес-диалог" - 11.12.2024, ПРАЙМ

В Москве пройдет форум "XV Индийско-российский бизнес-диалог"

Форум "XV Индийско-российский бизнес-диалог" пройдет в среду в пресс-центре международной медиагруппы "Россия Сегодня", его целью является содействие... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T00:22+0300

2024-12-11T00:22+0300

2024-12-11T00:22+0300

россия

экономика

индия

москва

рф

владимир путин

нарендра моди

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853480010.jpg?1733865749

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Форум "XV Индийско-российский бизнес-диалог" пройдет в среду в пресс-центре международной медиагруппы "Россия Сегодня", его целью является содействие сотрудничеству, налаживание партнерских отношений и изучение путей роста и взаимной выгоды между Индией и Россией. XV Индийско-российский бизнес-диалог пройдет на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия Сегодня" 11 декабря. Примечательно, что с каждым годом форум укрепляет своё значение, оставаясь ключевым элементом традиционного взаимодействия двух стран. Программа мероприятия включает обсуждение широкого круга тем: развитие транспортной и финансовой инфраструктуры, внедрение инноваций в агрологистике, здравоохранении и биотехнологиях, а также проведение совместных научных исследований и образовательных инициатив. Участники уделят особое внимание вопросам расширения торговли, инвестиций, совершенствования промышленного производства и развития кадрового потенциала. "Перспективы (российско-индийских отношений в политике и бизнесе - ред.) очень большие, особенно с развитием площадок и конструкций, как БРИКС, где одни из важнейших ролей играют Индия и Россия", - отметил в разговоре с РИА Новости политолог, доцент Финансового университета Алексей Мартынов. Эксперт подчеркнул, что у президента России Владимира Путина близкие личные отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. " Очевидно, что завтрашнее мероприятие будет иметь серьезный результат", - добавил он. Центральным событием форума станет пленарное заседание, где будут обсуждаться ключевые вызовы и перспективы двусторонней торговли, логистики и устойчивого экономического развития. В заседании примут участие генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин, чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Винай Кумар и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Индии Денис Алипов. Модератором заседания выступит президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани. Также в рамках мероприятия состоятся три тематические сессии, посвященные росту торговли и инвестиционных потоков, расширению транспортных связей, инновациям в промышленности, банковском деле и агрологистике, а также в здравоохранении и биотехнологиях, развитию совместных научных исследований и образовательных программ. На мероприятии выступят ведущие эксперты, политические деятели и представители бизнеса двух стран. "(У России и Индии перспективы взаимоотношений в политике и бизнесе - ред.) самые широкие... Я вижу в общем-то серьезный настрой и у индийской политической и военной элиты, и у бизнеса, поэтому я думаю, что перспективы самые радужные, в хорошем смысле этого слова", - рассказал в диалоге с РИА Новости политолог, президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

индия

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, москва, рф, владимир путин, нарендра моди