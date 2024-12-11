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Индийско-Российский бизнес-диалог пройдет в Москве - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Индийско-Российский бизнес-диалог пройдет в Москве
Индийско-Российский бизнес-диалог пройдет в Москве - 11.12.2024, ПРАЙМ
Индийско-Российский бизнес-диалог пройдет в Москве
Индийско-Российский бизнес-диалог состоится в среду в пресс-центре "Россия сегодня", на нем обсудят укрепление стратегического партнерства, расширение торговли... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T00:22+0300
2024-12-11T00:22+0300
россия
экономика
москва
индия
рф
владимир путин
росконгресс
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Индийско-Российский бизнес-диалог состоится в среду в пресс-центре "Россия сегодня", на нем обсудят укрепление стратегического партнерства, расширение торговли и поиск новых возможностей для развития отношений между странами. В рамках мероприятия состоятся три тематические сессии, посвященные росту торговли и инвестиционных потоков, расширению транспортных связей, инновациям в промышленности, банковском деле и агрологистике, а также в здравоохранении и биотехнологиях, развитию совместных научных исследований и образовательных программ. Организаторами выступили Индийский бизнес-альянс, Деловой совет по сотрудничеству с Индией, правительство Москвы и "Росконгресс". Программа мероприятия включает пленарное заседание, посвященное темам развития торговых связей, решения логистических проблем и укрепления экономической устойчивости. Отмечается, что на мероприятии выступят ведущие эксперты, политические деятели и представители бизнеса двух стран. ТРАДИЦИОННО ДРУЖЕСТВЕННЫЕ РОССИЯ И ИНДИЯ Отношения России и Индии активно развиваются, носят характер привилегированного, стратегического партнерства и продолжают активно развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин. Советник российского лидера Антон Кобяков отмечал, что сотрудничество развивается по широкому кругу тем, в частности в торговле, энергетике, науке, инвестиционной, туристической и природоохранной сферах. Кроме того, укрепляется и кооперация двух стран в рамках интеграционных объединений. ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА Индия могла бы поделиться своим опытом с Россией в IT-области, технологиях, здравоохранении и фармацевтике, заявил РИА Новости руководитель ассоциации "Индийский бизнес-альянс" Сэмми Котвани. По его мнению, благодаря обмену опытом, партнерство между странами только укрепится. Комментируя сотрудничество в сфере здравоохранения, глава альянса отметил, что Россия должна превратиться из импортера активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в глобального производителя, Нью-Дели и Москва могли бы создать фармацевтический кластер по их производству. Реализация такого проекта может сделать Россию мировым экспортером фармацевтики, способствует сотрудничеству Нью-Дели и Москвы в исследованиях и разработках, создаст рабочие места и стимулирует экономический рост, уточнил глава альянса.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, индия, рф, владимир путин, росконгресс
РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, ИНДИЯ, РФ, Владимир Путин, Росконгресс
00:22 11.12.2024
 
Индийско-Российский бизнес-диалог пройдет в Москве

Индийско-Российско-Российский бизнес-диалог пройдет в среду в Москве

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Индийско-Российский бизнес-диалог состоится в среду в пресс-центре "Россия сегодня", на нем обсудят укрепление стратегического партнерства, расширение торговли и поиск новых возможностей для развития отношений между странами.
В рамках мероприятия состоятся три тематические сессии, посвященные росту торговли и инвестиционных потоков, расширению транспортных связей, инновациям в промышленности, банковском деле и агрологистике, а также в здравоохранении и биотехнологиях, развитию совместных научных исследований и образовательных программ.
Организаторами выступили Индийский бизнес-альянс, Деловой совет по сотрудничеству с Индией, правительство Москвы и "Росконгресс".
Программа мероприятия включает пленарное заседание, посвященное темам развития торговых связей, решения логистических проблем и укрепления экономической устойчивости. Отмечается, что на мероприятии выступят ведущие эксперты, политические деятели и представители бизнеса двух стран.
ТРАДИЦИОННО ДРУЖЕСТВЕННЫЕ РОССИЯ И ИНДИЯ
Отношения России и Индии активно развиваются, носят характер привилегированного, стратегического партнерства и продолжают активно развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин.
Советник российского лидера Антон Кобяков отмечал, что сотрудничество развивается по широкому кругу тем, в частности в торговле, энергетике, науке, инвестиционной, туристической и природоохранной сферах. Кроме того, укрепляется и кооперация двух стран в рамках интеграционных объединений.
ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА
Индия могла бы поделиться своим опытом с Россией в IT-области, технологиях, здравоохранении и фармацевтике, заявил РИА Новости руководитель ассоциации "Индийский бизнес-альянс" Сэмми Котвани. По его мнению, благодаря обмену опытом, партнерство между странами только укрепится.
Комментируя сотрудничество в сфере здравоохранения, глава альянса отметил, что Россия должна превратиться из импортера активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в глобального производителя, Нью-Дели и Москва могли бы создать фармацевтический кластер по их производству.
Реализация такого проекта может сделать Россию мировым экспортером фармацевтики, способствует сотрудничеству Нью-Дели и Москвы в исследованиях и разработках, создаст рабочие места и стимулирует экономический рост, уточнил глава альянса.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАИНДИЯРФВладимир ПутинРосконгресс
 
 
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