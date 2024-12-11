https://1prime.ru/20241211/moskva-853483293.html
В центре Москвы реконструировали газопроводы низкого давления
В центре Москвы реконструировали газопроводы низкого давления - 11.12.2024, ПРАЙМ
В центре Москвы реконструировали газопроводы низкого давления
Газопроводы низкого давления реконструировали в четырех переулках и на двух улицах в центре Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T07:47+0300
2024-12-11T07:47+0300
2024-12-11T07:47+0300
энергетика
бизнес
москва
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Газопроводы низкого давления реконструировали в четырех переулках и на двух улицах в центре Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В рамках программы модернизации городской инфраструктуры специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили около 1,6 километра устаревших газопроводов низкого давления в центре столицы. Работы проходили в Большом Ржевском, Мерзляковском, Хлебном и Столовом переулках, а также на улицах Малая Молчановка и Большая Молчановка", - говорится в сообщении.
Старые стальные трубы заменили на современные полиэтиленовые, которые прослужат более 40 лет. Они, как сообщается, легкие, прочные, долговечные и устойчивы к перепадам температур, а также обладают повышенной гибкостью, что позволяет адаптировать трассу газопровода к особенностям рельефа.
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бизнес, москва
Энергетика, Бизнес, МОСКВА
В центре Москвы реконструировали газопроводы низкого давления
В центре Москвы реконструировали газопроводы низкого давления
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Газопроводы низкого давления реконструировали в четырех переулках и на двух улицах в центре Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В рамках программы модернизации городской инфраструктуры специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили около 1,6 километра устаревших газопроводов низкого давления в центре столицы. Работы проходили в Большом Ржевском, Мерзляковском, Хлебном и Столовом переулках, а также на улицах Малая Молчановка и Большая Молчановка", - говорится в сообщении.
Старые стальные трубы заменили на современные полиэтиленовые, которые прослужат более 40 лет. Они, как сообщается, легкие, прочные, долговечные и устойчивы к перепадам температур, а также обладают повышенной гибкостью, что позволяет адаптировать трассу газопровода к особенностям рельефа.