https://1prime.ru/20241211/moskva-853483293.html

В центре Москвы реконструировали газопроводы низкого давления

В центре Москвы реконструировали газопроводы низкого давления - 11.12.2024, ПРАЙМ

В центре Москвы реконструировали газопроводы низкого давления

Газопроводы низкого давления реконструировали в четырех переулках и на двух улицах в центре Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T07:47+0300

2024-12-11T07:47+0300

2024-12-11T07:47+0300

энергетика

бизнес

москва

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Газопроводы низкого давления реконструировали в четырех переулках и на двух улицах в центре Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В рамках программы модернизации городской инфраструктуры специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили около 1,6 километра устаревших газопроводов низкого давления в центре столицы. Работы проходили в Большом Ржевском, Мерзляковском, Хлебном и Столовом переулках, а также на улицах Малая Молчановка и Большая Молчановка", - говорится в сообщении. Старые стальные трубы заменили на современные полиэтиленовые, которые прослужат более 40 лет. Они, как сообщается, легкие, прочные, долговечные и устойчивы к перепадам температур, а также обладают повышенной гибкостью, что позволяет адаптировать трассу газопровода к особенностям рельефа.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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