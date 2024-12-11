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В России заявили о недопустимости размещения контингента НАТО на Украине - 11.12.2024, ПРАЙМ
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В России заявили о недопустимости размещения контингента НАТО на Украине
В России заявили о недопустимости размещения контингента НАТО на Украине - 11.12.2024, ПРАЙМ
В России заявили о недопустимости размещения контингента НАТО на Украине
После завершения российской спецоперации на Украине недопустимо размещение контингента Североатлантического альянса, предупредил губернатор Херсонской области... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T09:12+0300
2024-12-11T09:22+0300
россия
украина
нато
владимир сальдо
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. После завершения российской спецоперации на Украине недопустимо размещение контингента Североатлантического альянса, предупредил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с агентством РИА Новости.В этой связи он добавил, что это приведет к тому, что противник вновь нарастит силы и возродит конфликт посредством новых западных систем вооружений. Однако, по его словам, украинский лидер Владимир Зеленский сделает все, что ему продиктует Запад. "Если месяц или два назад он еще, будучи прямым сателлитом Байдена… говорил, что НАТО - это будущее, гарантия безопасности для Украины, то сейчас он уже говорит немножко по-другому. Он говорит, что может быть и без НАТО, но тогда введите контингент войск западных стран", - сказал Сальдо. Губернатор региона подчеркнул, что западные государства и Украина могут преследовать цель заморозить конфликт, чтобы накопить достаточно сил для удара по России. По его словам, это станет самым плохим сценарием.В то же время Сальдо допустил, что Запад может пытаться разместить на Украине свой миротворческий военный контингент, а после с новой силой и с новым вооружением возродить конфликт, при этом оправдывая все это желанием перемирия. Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.
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россия, украина, нато, владимир сальдо
РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, Владимир Сальдо
09:12 11.12.2024 (обновлено: 09:22 11.12.2024)
 
В России заявили о недопустимости размещения контингента НАТО на Украине

Сальдо: на Украине нельзя допустить размещения контингента НАТО даже после СВО

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. После завершения российской спецоперации на Украине недопустимо размещение контингента Североатлантического альянса, предупредил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с агентством РИА Новости.
В этой связи он добавил, что это приведет к тому, что противник вновь нарастит силы и возродит конфликт посредством новых западных систем вооружений. Однако, по его словам, украинский лидер Владимир Зеленский сделает все, что ему продиктует Запад.
"Если месяц или два назад он еще, будучи прямым сателлитом Байдена… говорил, что НАТО - это будущее, гарантия безопасности для Украины, то сейчас он уже говорит немножко по-другому. Он говорит, что может быть и без НАТО, но тогда введите контингент войск западных стран", - сказал Сальдо.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
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Вчера, 11:52
Губернатор региона подчеркнул, что западные государства и Украина могут преследовать цель заморозить конфликт, чтобы накопить достаточно сил для удара по России. По его словам, это станет самым плохим сценарием.
В то же время Сальдо допустил, что Запад может пытаться разместить на Украине свой миротворческий военный контингент, а после с новой силой и с новым вооружением возродить конфликт, при этом оправдывая все это желанием перемирия.
Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.
 
РОССИЯУКРАИНАНАТОВладимир Сальдо
 
 
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