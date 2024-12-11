https://1prime.ru/20241211/nato-853491484.html

Овес нынче дорог: НАТО может увеличить взнос для участников до 3%

Овес нынче дорог: НАТО может увеличить взнос для участников до 3% - 11.12.2024, ПРАЙМ

Овес нынче дорог: НАТО может увеличить взнос для участников до 3%

НАТО может обновить цели по числу производимых в альянсе вооружений. С этой целью взносы стран-участников альянса могут вырасти до 3% ВВП с нынешний 2%,... | 11.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. НАТО может обновить цели по числу производимых в альянсе вооружений. С этой целью взносы стран-участников альянса могут вырасти до 3% ВВП с нынешний 2%, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на официальные лица."НАТО планирует установить новые конкретные цели по тому, как много танков, самолетов и других вооружений странам-членам необходимо производить, что может потребовать увеличения цели расходов альянса на оборону до 3% ВВП", - пишет агентство. НАТО в рамках новых целей по производству оружия отдаст приоритет усилению ПВО, наступательным системам и возможностям ядерного сдерживания.Избранный президент США Дональд Трамп требует от членов альянса увеличения расходов на оборону, угрожая в противном случае, что Штаты выйдут из НАТО. При этом 2% ВВП - это лишь гарантия "вход на переговоры" с администрацией США, заявили накануне в Минобороны Польши. Уже в ходе переговоров речь может идти о 2,5%, о 3% и более.

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нато, дональд трамп, сша, польша, мировая экономика