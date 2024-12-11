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Новак обозначил дефицит квалифицированных кадров в России - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Новак обозначил дефицит квалифицированных кадров в России
Новак обозначил дефицит квалифицированных кадров в России - 11.12.2024, ПРАЙМ
Новак обозначил дефицит квалифицированных кадров в России
Дефицит высококвалифицированных кадров в России составляет порядка 1,5 миллиона человек, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T11:28+0300
2024-12-11T11:28+0300
россия
дефицит кадров
александр новак
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Дефицит высококвалифицированных кадров в России составляет порядка 1,5 миллиона человек, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодня, по оценкам Минтруда, мы нуждаемся в около 1,5 миллиона дополнительно высококвалифицированных кадров. Эта потребность, которую необходимо будет обеспечить в ближайшее время, структурировав экономику и подготовку кадров", - сказал он в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России". Новак отметил, что дефицит наблюдается в основном сегодня в таких отраслях, как строительство, транспорт, электроэнергетика, ЖКХ. Но для решения проблемы в этих сферах необходимо заниматься не только подготовкой кадров, но и повышением производительности труда, считает он. "Будем этим заниматься, задача президентом поставлена, нацпроект разработан. И мы четко понимаем, что надо делать", - заключил вице-премьер.
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россия, дефицит кадров, александр новак
РОССИЯ, дефицит кадров, Александр Новак
11:28 11.12.2024
 
Новак обозначил дефицит квалифицированных кадров в России

Новак: дефицит квалифицированных кадров в России составляет 1,5 млн человек

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Дефицит высококвалифицированных кадров в России составляет порядка 1,5 миллиона человек, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня, по оценкам Минтруда, мы нуждаемся в около 1,5 миллиона дополнительно высококвалифицированных кадров. Эта потребность, которую необходимо будет обеспечить в ближайшее время, структурировав экономику и подготовку кадров", - сказал он в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России".
Новак отметил, что дефицит наблюдается в основном сегодня в таких отраслях, как строительство, транспорт, электроэнергетика, ЖКХ. Но для решения проблемы в этих сферах необходимо заниматься не только подготовкой кадров, но и повышением производительности труда, считает он.
"Будем этим заниматься, задача президентом поставлена, нацпроект разработан. И мы четко понимаем, что надо делать", - заключил вице-премьер.
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
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РОССИЯдефицит кадровАлександр Новак
 
 
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