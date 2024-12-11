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Новак обозначил дефицит квалифицированных кадров в России

Новак обозначил дефицит квалифицированных кадров в России - 11.12.2024, ПРАЙМ

Новак обозначил дефицит квалифицированных кадров в России

Дефицит высококвалифицированных кадров в России составляет порядка 1,5 миллиона человек, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T11:28+0300

2024-12-11T11:28+0300

2024-12-11T11:28+0300

россия

дефицит кадров

александр новак

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Дефицит высококвалифицированных кадров в России составляет порядка 1,5 миллиона человек, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодня, по оценкам Минтруда, мы нуждаемся в около 1,5 миллиона дополнительно высококвалифицированных кадров. Эта потребность, которую необходимо будет обеспечить в ближайшее время, структурировав экономику и подготовку кадров", - сказал он в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России". Новак отметил, что дефицит наблюдается в основном сегодня в таких отраслях, как строительство, транспорт, электроэнергетика, ЖКХ. Но для решения проблемы в этих сферах необходимо заниматься не только подготовкой кадров, но и повышением производительности труда, считает он. "Будем этим заниматься, задача президентом поставлена, нацпроект разработан. И мы четко понимаем, что надо делать", - заключил вице-премьер.

https://1prime.ru/20241209/byudzhet-853433887.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дефицит кадров, александр новак