https://1prime.ru/20241211/novak-853488442.html
Новак обозначил дефицит квалифицированных кадров в России
Новак обозначил дефицит квалифицированных кадров в России - 11.12.2024, ПРАЙМ
Новак обозначил дефицит квалифицированных кадров в России
Дефицит высококвалифицированных кадров в России составляет порядка 1,5 миллиона человек, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T11:28+0300
2024-12-11T11:28+0300
2024-12-11T11:28+0300
россия
дефицит кадров
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Дефицит высококвалифицированных кадров в России составляет порядка 1,5 миллиона человек, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодня, по оценкам Минтруда, мы нуждаемся в около 1,5 миллиона дополнительно высококвалифицированных кадров. Эта потребность, которую необходимо будет обеспечить в ближайшее время, структурировав экономику и подготовку кадров", - сказал он в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России". Новак отметил, что дефицит наблюдается в основном сегодня в таких отраслях, как строительство, транспорт, электроэнергетика, ЖКХ. Но для решения проблемы в этих сферах необходимо заниматься не только подготовкой кадров, но и повышением производительности труда, считает он. "Будем этим заниматься, задача президентом поставлена, нацпроект разработан. И мы четко понимаем, что надо делать", - заключил вице-премьер.
https://1prime.ru/20241209/byudzhet-853433887.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_fbf2eac4420ed2a73ad32faccb13dc7c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дефицит кадров, александр новак
РОССИЯ, дефицит кадров, Александр Новак
Новак обозначил дефицит квалифицированных кадров в России
Новак: дефицит квалифицированных кадров в России составляет 1,5 млн человек
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Дефицит высококвалифицированных кадров в России составляет порядка 1,5 миллиона человек, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня, по оценкам Минтруда, мы нуждаемся в около 1,5 миллиона дополнительно высококвалифицированных кадров. Эта потребность, которую необходимо будет обеспечить в ближайшее время, структурировав экономику и подготовку кадров", - сказал он в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России".
Новак отметил, что дефицит наблюдается в основном сегодня в таких отраслях, как строительство, транспорт, электроэнергетика, ЖКХ. Но для решения проблемы в этих сферах необходимо заниматься не только подготовкой кадров, но и повышением производительности труда, считает он.
"Будем этим заниматься, задача президентом поставлена, нацпроект разработан. И мы четко понимаем, что надо делать", - заключил вице-премьер.
Минфин подсчитал дефицит бюджета России за январь-ноябрь 2024 года