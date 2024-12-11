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Объем инвестиций в Приамурье за пять лет снизился до 658 миллиардов рублей

Объем инвестиций в Приамурье за пять лет снизился до 658 миллиардов рублей - 11.12.2024, ПРАЙМ

Объем инвестиций в Приамурье за пять лет снизился до 658 миллиардов рублей

Объем инвестиций в Амурской области за пять лет составил почти 2,5 триллиона рублей, по итогам 2024 года он планово снизится до 658 миллиардов рублей за счет... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T06:59+0300

2024-12-11T06:59+0300

2024-12-11T06:59+0300

экономика

россия

амурская область

дальний восток

василий орлов

ржд

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 дек – ПРАЙМ. Объем инвестиций в Амурской области за пять лет составил почти 2,5 триллиона рублей, по итогам 2024 года он планово снизится до 658 миллиардов рублей за счет уменьшения финансирования строительства Амурского газоперерабатывающего завода, сообщил губернатор региона Василий Орлов на итоговом отчете. "За последние пять лет объем инвестиций Амурской области составил почти 2,5 триллиона рублей. Это 22% от всего объема инвестиций Дальнего Востока. По итогам 2024 года объем инвестиций прогнозируем около 658 миллиардов, это планово меньше, чем в прошлом году. Снижение ожидаемое, оно обусловлено уменьшением объемов финансирования строительства Амурского газоперерабатывающего завода", - сказал в своем выступлении Орлов. По словам главы региона, больше всего средств вложено в проекты газовой отрасли, реконструкции Восточного полигона РЖД, а также в отрасли строительства, логистики и сельского хозяйства. "Мы планируем удерживать высокий объем инвестиций за счет других проектов. Утвержден перечень из 85 перспективных проектов, общей стоимостью более 450 миллиардов рублей. В результате их реализации появится 7,5 тысячи новых рабочих мест", - отметил губернатор. Орлов отметил и высокий темп роста размера оплаты труда. По прогнозам властей, в 2024 году средняя зарплата вырастет на 18%. В 2024 году более половины бюджетных расходов (78 миллиардов рублей) направили на социально-значимые сферы – образование, социальную защиту, здравоохранение. Это на 10 миллиардов больше, чем в 2023 году. Также Орлов отметил, что власти ежегодно увеличивают расходы на поддержку семей и детей. В 2024 году оно составило более 7 миллиардов рублей, в 2025 выделят 7,5 миллиарда рублей.

амурская область

дальний восток

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россия, амурская область, дальний восток, василий орлов, ржд