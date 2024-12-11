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Страны ОПЕК+ в ноябре увеличили добычу

Страны ОПЕК+ в ноябре увеличили добычу - 11.12.2024, ПРАЙМ

Страны ОПЕК+ в ноябре увеличили добычу

Добыча нефти ОПЕК+ в ноябре выросла на 323 тысячи баррелей в сутки к октябрю - до 40,7 миллиона баррелей в сутки; при этом страны-участницы нефтяной сделки с... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T15:50+0300

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экономика

опек

добыча

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК+ в ноябре выросла на 323 тысячи баррелей в сутки к октябрю - до 40,7 миллиона баррелей в сутки; при этом страны-участницы нефтяной сделки с учетом добровольных сокращений и плана компенсаций перепроизводства добывали на 222 тысячи баррелей в сутки меньше, чем договорились, следует из данных декабрьского доклада ОПЕК. Согласно материалам организации, в ноябре добыча ОПЕК+ составила 40,665 миллиона баррелей в сутки - на 323 тысячи баррелей больше, чем в октябре (40,342 миллиона баррелей в сутки). Добыча только в ОПЕК выросла на 104 тысячи баррелей в сутки, до 26,657 миллиона баррелей в сутки, за счет Ливии, Ирана и Нигерии. А добыча вне ОПЕК увеличилась на 219 тысяч баррелей в сутки, до 14,008 миллиона баррелей в сутки, за счет Казахстана и Малайзии. При этом, по расчетам РИА Новости, альянс должен был сокращать добычу от базового уровня августа 2022 года на 2,906 миллиона баррелей, не считая добровольных ограничений, а с их учетом, а также в соответствии с планами по компенсации перепроизводства России, Ирака и Казахстана - на 6,881 миллиона баррелей в сутки. По факту же сокращение составило 7,103 миллиона. Таким образом, страны ОПЕК+ в рамках сделки добывали на 222 тысячи баррелей в сутки меньше, чем установленные для них целевые уровни. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году квота для всех участников должна вырасти на 300 тысяч баррелей в сутки за счет ОАЭ, которые будут постепенно увеличивать добычу в течение 18 месяцев. Ряд стран ОПЕК+ также добровольно сокращают добычу нефти сверх квот. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - пока планируется постепенно отменять с апреля 2025 года, при этом начало выхода из этих ограничений уже не раз переносилось начиная с октября этого года. Кроме того, Россия, Ирак и Казахстан имеют планы по компенсации перепроизводства, так как в текущем году они превышали свои предельные уровни добычи.

https://1prime.ru/20241206/neft-853388234.html

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опек, добыча