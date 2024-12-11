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Соцфонд рассказал об индексации пенсий работающих пенсионеров в 2025 году - 11.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241211/pensii-853503061.html
Соцфонд рассказал об индексации пенсий работающих пенсионеров в 2025 году
Соцфонд рассказал об индексации пенсий работающих пенсионеров в 2025 году - 11.12.2024, ПРАЙМ
Соцфонд рассказал об индексации пенсий работающих пенсионеров в 2025 году
Индексация пенсий работающих пенсионеров с 1 января составит 7,3% - прибавка для работающих пенсионеров будет высчитываться от размера пенсии со всеми... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T19:40+0300
2024-12-11T19:44+0300
экономика
соцфонд
индексация пенсий
работающие пенсионеры
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Индексация пенсий работающих пенсионеров с 1 января составит 7,3% - прибавка для работающих пенсионеров будет высчитываться от размера пенсии со всеми пропущенными индексациями, сообщается на сайте Социального фонда России. "Предполагаемый коэффициент инфляции, а, следовательно, и индексации 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчет индексации (у неработающих и у работающих пенсионеров - ред.) будет производиться… с учетом всех индексаций", - говорится в сообщении. В фонде объяснили, что размер индексации пенсии на следующий год будет высчитываться, исходя из размера, который должен был быть, если бы правительство не отменило индексацию для работающих пенсионеров в 2016 году. Эта сумма будет прибавляться к выплатам, которые получает человек в текущем году. "Когда пенсионер уволится, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год он получит повышение пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы. Именно поэтому максимальное увеличение в январе ожидает тех пенсионеров, которые ранее уволились с работы", - объяснили в фонде.
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соцфонд, индексация пенсий, работающие пенсионеры
Экономика, Соцфонд, индексация пенсий, работающие пенсионеры
19:40 11.12.2024 (обновлено: 19:44 11.12.2024)
 
Соцфонд рассказал об индексации пенсий работающих пенсионеров в 2025 году

Соцфонд: индексация пенсий работающих пенсионеров с 1 января составит 7,3%

© РИА Новости . Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкВыдача денег
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© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Индексация пенсий работающих пенсионеров с 1 января составит 7,3% - прибавка для работающих пенсионеров будет высчитываться от размера пенсии со всеми пропущенными индексациями, сообщается на сайте Социального фонда России.
"Предполагаемый коэффициент инфляции, а, следовательно, и индексации 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчет индексации (у неработающих и у работающих пенсионеров - ред.) будет производиться… с учетом всех индексаций", - говорится в сообщении.
В фонде объяснили, что размер индексации пенсии на следующий год будет высчитываться, исходя из размера, который должен был быть, если бы правительство не отменило индексацию для работающих пенсионеров в 2016 году. Эта сумма будет прибавляться к выплатам, которые получает человек в текущем году.
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"Когда пенсионер уволится, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год он получит повышение пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы. Именно поэтому максимальное увеличение в январе ожидает тех пенсионеров, которые ранее уволились с работы", - объяснили в фонде.
 
ЭкономикаСоцфондиндексация пенсийработающие пенсионеры
 
 
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