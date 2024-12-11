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Офис Зеленского сделал заявление о готовности Украины к переговорам
Офис Зеленского сделал заявление о готовности Украины к переговорам - 11.12.2024, ПРАЙМ
Офис Зеленского сделал заявление о готовности Украины к переговорам
Украина готова к переговорам, - такое заявление в беседе с 24-м каналом сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T18:41+0300
2024-12-11T18:41+0300
2024-12-11T19:14+0300
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Украина готова к переговорам, - такое заявление в беседе с 24-м каналом сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.В частности, он заявил: "Украина действительно готова к переговорам с Россией, но простого решения ждать не стоит".В то же время Украина, по словам советника главы офиса, потребует "справедливые условия, юридическую базу и принуждение России".Российское руководство неоднократно заявляло о своей готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. В частности, в июне нынешнего года президент РФ Владимир Путин выступил с мирными инициативами, отметив, что Россия немедленно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам сразу же после вывода частей Вооруженных сил Украины с территории новых российских регионов.
https://1prime.ru/20241205/peregovory-853353170.html
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украина, переговоры, заявление
Политика, УКРАИНА, переговоры, заявление
Офис Зеленского сделал заявление о готовности Украины к переговорам
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина готова к переговорам
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Украина готова к переговорам, - такое заявление в беседе с 24-м каналом сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
В частности, он заявил: "Украина действительно готова к переговорам с Россией, но простого решения ждать не стоит".
В то же время Украина, по словам советника главы офиса, потребует "справедливые условия, юридическую базу и принуждение России".
Глава офиса Зеленского оценил перспективы переговоров с Россией
Российское руководство неоднократно заявляло о своей готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. В частности, в июне нынешнего года президент РФ Владимир Путин выступил с мирными инициативами, отметив, что Россия немедленно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам сразу же после вывода частей Вооруженных сил Украины с территории новых российских регионов.