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Офис Зеленского сделал заявление о готовности Украины к переговорам

Офис Зеленского сделал заявление о готовности Украины к переговорам - 11.12.2024, ПРАЙМ

Офис Зеленского сделал заявление о готовности Украины к переговорам

Украина готова к переговорам, - такое заявление в беседе с 24-м каналом сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T18:41+0300

2024-12-11T18:41+0300

2024-12-11T19:14+0300

политика

украина

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заявление

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Украина готова к переговорам, - такое заявление в беседе с 24-м каналом сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.В частности, он заявил: "Украина действительно готова к переговорам с Россией, но простого решения ждать не стоит".В то же время Украина, по словам советника главы офиса, потребует "справедливые условия, юридическую базу и принуждение России".Российское руководство неоднократно заявляло о своей готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. В частности, в июне нынешнего года президент РФ Владимир Путин выступил с мирными инициативами, отметив, что Россия немедленно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам сразу же после вывода частей Вооруженных сил Украины с территории новых российских регионов.

https://1prime.ru/20241205/peregovory-853353170.html

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украина, переговоры, заявление