https://1prime.ru/20241211/peskov-853491337.html

В Кремле назвали первостепенной задачей безопасность россиян в Сирии

В Кремле назвали первостепенной задачей безопасность россиян в Сирии - 11.12.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали первостепенной задачей безопасность россиян в Сирии

Первостепенными для России в Сирии являются задачи обеспечения безопасности для находящихся там россиян и объектов. Такое заявление сделал официальный... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T12:49+0300

2024-12-11T12:49+0300

2024-12-11T12:54+0300

россия

дмитрий песков

башар асад

сирия

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Первостепенными для России в Сирии являются задачи обеспечения безопасности для находящихся там россиян и объектов. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Там (в Сирии - ред.) находится наша база, там находится наше дипломатическое представительство. Конечно, вопрос, связанный с обеспечением безопасности этих наших объектов, чрезвычайно важный и носит первостепенное значение", - сказал он журналистам. В то же время пресс-секретарь российского президента добавил, что Россия внимательно отслеживает происходящее в Сирии. По его словам, Москва поддерживает контакты с теми, кто контролирует ситуацию в государстве.В ответ на вопрос о том, знают ли в Кремле о том, что двоюродного брата экс-президента Сирии Башара Асада якобы казнили, Песков ответил, что не располагает такой информацией.Ранее в воскресенье 8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске. В эфире они сообщили, что установили контроль над страной. Позднее стало известно, что сирийский президент Асад вместе с семьей покинул страну и получил убежище в России.

https://1prime.ru/20241210/siriya-853464092.html

сирия

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россия, дмитрий песков, башар асад, сирия