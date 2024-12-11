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В Кремле назвали первостепенной задачей безопасность россиян в Сирии - 11.12.2024, ПРАЙМ
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В Кремле назвали первостепенной задачей безопасность россиян в Сирии
В Кремле назвали первостепенной задачей безопасность россиян в Сирии - 11.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали первостепенной задачей безопасность россиян в Сирии
Первостепенными для России в Сирии являются задачи обеспечения безопасности для находящихся там россиян и объектов. Такое заявление сделал официальный... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T12:49+0300
2024-12-11T12:54+0300
россия
дмитрий песков
башар асад
сирия
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Первостепенными для России в Сирии являются задачи обеспечения безопасности для находящихся там россиян и объектов. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Там (в Сирии - ред.) находится наша база, там находится наше дипломатическое представительство. Конечно, вопрос, связанный с обеспечением безопасности этих наших объектов, чрезвычайно важный и носит первостепенное значение", - сказал он журналистам. В то же время пресс-секретарь российского президента добавил, что Россия внимательно отслеживает происходящее в Сирии. По его словам, Москва поддерживает контакты с теми, кто контролирует ситуацию в государстве.В ответ на вопрос о том, знают ли в Кремле о том, что двоюродного брата экс-президента Сирии Башара Асада якобы казнили, Песков ответил, что не располагает такой информацией.Ранее в воскресенье 8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске. В эфире они сообщили, что установили контроль над страной. Позднее стало известно, что сирийский президент Асад вместе с семьей покинул страну и получил убежище в России.
https://1prime.ru/20241210/siriya-853464092.html
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россия, дмитрий песков, башар асад, сирия
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Башар Асад, СИРИЯ
12:49 11.12.2024 (обновлено: 12:54 11.12.2024)
 
В Кремле назвали первостепенной задачей безопасность россиян в Сирии

Песков: вопросы безопасности российских объектов и граждан в Сирии первостепенны

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНовый флаг Сирии установили на здании посольства страны в Москве
Новый флаг Сирии установили на здании посольства страны в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Первостепенными для России в Сирии являются задачи обеспечения безопасности для находящихся там россиян и объектов. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Там (в Сирии - ред.) находится наша база, там находится наше дипломатическое представительство. Конечно, вопрос, связанный с обеспечением безопасности этих наших объектов, чрезвычайно важный и носит первостепенное значение", - сказал он журналистам.
В то же время пресс-секретарь российского президента добавил, что Россия внимательно отслеживает происходящее в Сирии. По его словам, Москва поддерживает контакты с теми, кто контролирует ситуацию в государстве.
Интервью президента Сирии Б. Асада агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
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В ответ на вопрос о том, знают ли в Кремле о том, что двоюродного брата экс-президента Сирии Башара Асада якобы казнили, Песков ответил, что не располагает такой информацией.
Ранее в воскресенье 8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске. В эфире они сообщили, что установили контроль над страной.
Позднее стало известно, что сирийский президент Асад вместе с семьей покинул страну и получил убежище в России.
 
РОССИЯДмитрий ПесковБашар АсадСИРИЯ
 
 
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