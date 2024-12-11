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В России снизили курсовые пошлины на вывоз минеральных удобрений - 11.12.2024, ПРАЙМ
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В России снизили курсовые пошлины на вывоз минеральных удобрений
В России снизили курсовые пошлины на вывоз минеральных удобрений - 11.12.2024, ПРАЙМ
В России снизили курсовые пошлины на вывоз минеральных удобрений
Правительство России снизило ставки вывозных таможенных пошлин на минеральные удобрения до конца 2024 года - она будет составлять не более 7% в зависимости от... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T20:43+0300
2024-12-11T20:44+0300
экономика
курсовые пошлины
экспорт
минеральные удобрения
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Правительство России снизило ставки вывозных таможенных пошлин на минеральные удобрения до конца 2024 года - она будет составлять не более 7% в зависимости от курса рубля, следует из сообщения пресс-службы кабмина. "Правительство снизило ставки вывозных таможенных пошлин на минеральные удобрения до конца 2024 года. Постановление об этом подписано. Решение касается азотных, фосфорных, калийных и сложных удобрений. Пошлина на вывоз таких удобрений будет составлять не более 7% в зависимости от курса рубля", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что ранее пошлина на вывоз минеральных удобрений могла доходить до 10% в зависимости от курса национальной валюты (при курсе доллара от 80 рублей - 10%, ниже этого порога - 7%, при этом минимальный размер пошлины зависит от типа удобрения). "Принятое решение направлено на снижение финансовой нагрузки на отрасль и поддержку производителей минеральных удобрений", - указано в релизе.
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курсовые пошлины, экспорт, минеральные удобрения
Экономика, курсовые пошлины, экспорт, минеральные удобрения
20:43 11.12.2024 (обновлено: 20:44 11.12.2024)
 
В России снизили курсовые пошлины на вывоз минеральных удобрений

Правительство снизило курсовые экспортные пошлины на вывоз минеральных удобрений

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКалийные удобрения
Калийные удобрения - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Правительство России снизило ставки вывозных таможенных пошлин на минеральные удобрения до конца 2024 года - она будет составлять не более 7% в зависимости от курса рубля, следует из сообщения пресс-службы кабмина.
"Правительство снизило ставки вывозных таможенных пошлин на минеральные удобрения до конца 2024 года. Постановление об этом подписано. Решение касается азотных, фосфорных, калийных и сложных удобрений. Пошлина на вывоз таких удобрений будет составлять не более 7% в зависимости от курса рубля", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что ранее пошлина на вывоз минеральных удобрений могла доходить до 10% в зависимости от курса национальной валюты (при курсе доллара от 80 рублей - 10%, ниже этого порога - 7%, при этом минимальный размер пошлины зависит от типа удобрения).
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Экономикакурсовые пошлиныэкспортминеральные удобрения
 
 
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