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В России снизили курсовые пошлины на вывоз минеральных удобрений

В России снизили курсовые пошлины на вывоз минеральных удобрений - 11.12.2024, ПРАЙМ

В России снизили курсовые пошлины на вывоз минеральных удобрений

Правительство России снизило ставки вывозных таможенных пошлин на минеральные удобрения до конца 2024 года - она будет составлять не более 7% в зависимости от... | 11.12.2024, ПРАЙМ

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экономика

курсовые пошлины

экспорт

минеральные удобрения

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Правительство России снизило ставки вывозных таможенных пошлин на минеральные удобрения до конца 2024 года - она будет составлять не более 7% в зависимости от курса рубля, следует из сообщения пресс-службы кабмина. "Правительство снизило ставки вывозных таможенных пошлин на минеральные удобрения до конца 2024 года. Постановление об этом подписано. Решение касается азотных, фосфорных, калийных и сложных удобрений. Пошлина на вывоз таких удобрений будет составлять не более 7% в зависимости от курса рубля", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что ранее пошлина на вывоз минеральных удобрений могла доходить до 10% в зависимости от курса национальной валюты (при курсе доллара от 80 рублей - 10%, ниже этого порога - 7%, при этом минимальный размер пошлины зависит от типа удобрения). "Принятое решение направлено на снижение финансовой нагрузки на отрасль и поддержку производителей минеральных удобрений", - указано в релизе.

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курсовые пошлины, экспорт, минеральные удобрения