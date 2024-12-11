https://1prime.ru/20241211/pravitelstvo-853480247.html
Правительство рассмотрит выделение средств Минпромторгу
Правительство рассмотрит выделение средств Минпромторгу - 11.12.2024, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит выделение средств Минпромторгу
Правительство России на заседании в среду рассмотрит выделение бюджетных средств Минпромторгу на обеспечение механизмов господдержки спроса на автомобильную... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T00:22+0300
2024-12-11T00:22+0300
2024-12-11T00:22+0300
бизнес
экономика
россия
москва
минпромторг
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит выделение бюджетных средств Минпромторгу на обеспечение механизмов господдержки спроса на автомобильную технику, сообщает пресс-служба кабмина.
"О выделении Минпромторгу России в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на обеспечение механизмов государственной поддержки спроса на автомобильную технику", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проект распоряжения направлен на минимизацию негативных последствий роста цен на автомобильную технику.
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бизнес, россия, москва, минпромторг
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Минпромторг
Правительство рассмотрит выделение средств Минпромторгу
Правительство рассмотрит выделение средств Минпромторгу на поддержку спроса на автотехнику
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит выделение бюджетных средств Минпромторгу на обеспечение механизмов господдержки спроса на автомобильную технику, сообщает пресс-служба кабмина.
"О выделении Минпромторгу России в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на обеспечение механизмов государственной поддержки спроса на автомобильную технику", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проект распоряжения направлен на минимизацию негативных последствий роста цен на автомобильную технику.