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Правительство рассмотрит выделение средств Минпромторгу

Правительство рассмотрит выделение средств Минпромторгу - 11.12.2024, ПРАЙМ

Правительство рассмотрит выделение средств Минпромторгу

Правительство России на заседании в среду рассмотрит выделение бюджетных средств Минпромторгу на обеспечение механизмов господдержки спроса на автомобильную... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T00:22+0300

2024-12-11T00:22+0300

2024-12-11T00:22+0300

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит выделение бюджетных средств Минпромторгу на обеспечение механизмов господдержки спроса на автомобильную технику, сообщает пресс-служба кабмина. "О выделении Минпромторгу России в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на обеспечение механизмов государственной поддержки спроса на автомобильную технику", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект распоряжения направлен на минимизацию негативных последствий роста цен на автомобильную технику.

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