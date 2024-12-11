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Клиенты НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" стали чаще пополнять счета онлайн - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Клиенты НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" стали чаще пополнять счета онлайн
Клиенты НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" стали чаще пополнять счета онлайн - 11.12.2024, ПРАЙМ
Клиенты НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" стали чаще пополнять счета онлайн
Клиенты НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" стали чаще пополнять свои счета онлайн. Дополнительные личные взносы онлайн вносят участники корпоративных пенсионных программ, а... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T10:38+0300
2024-12-11T10:38+0300
пресс-релизы
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Клиенты НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" стали чаще пополнять свои счета онлайн. Дополнительные личные взносы онлайн вносят участники корпоративных пенсионных программ, а также клиенты по договорам индивидуального пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений.За 2024 год количество онлайн-платежей возросло почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Переводы через СБП или по банковской карте доступны клиентам на сайте фонда в личном кабинете, а также в разделе "Взнос онлайн".- Участникам программ негосударственного пенсионного обеспечения дополнительные личные взносы позволяют увеличивать размер будущих выплат. А те клиенты, кто присоединился к программе долгосрочных сбережений и успел сделать личный взнос (по правилам ПДС – не менее 2 000 руб.), уже за этот год получит софинансирование от государства, - напоминает первый заместитель генерального директора НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" Максим Элик.НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" реализует корпоративные пенсионные программы 400 компаний и организаций, является оператором программы долгосрочных сбережений и управляет накоплениями по обязательному пенсионному страхованию. Под управлением фонда находятся пенсионные сбережения свыше 1,3 млн человек. Фонд включен в системы гарантирования прав клиентов негосударственных пенсионных фондов. Сбережения по НПО и ПДС, средства пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию в фонде застрахованы государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
пресс-релизы
Пресс-релизы
10:38 11.12.2024
Клиенты НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" стали чаще пополнять счета онлайн

Количество переводов через сайт фонда в этом году увеличилось на 50%

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Клиенты НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" стали чаще пополнять свои счета онлайн. Дополнительные личные взносы онлайн вносят участники корпоративных пенсионных программ, а также клиенты по договорам индивидуального пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений.

За 2024 год количество онлайн-платежей возросло почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Переводы через СБП или по банковской карте доступны клиентам на сайте фонда в личном кабинете, а также в разделе "Взнос онлайн".

- Участникам программ негосударственного пенсионного обеспечения дополнительные личные взносы позволяют увеличивать размер будущих выплат. А те клиенты, кто присоединился к программе долгосрочных сбережений и успел сделать личный взнос (по правилам ПДС – не менее 2 000 руб.), уже за этот год получит софинансирование от государства, - напоминает первый заместитель генерального директора НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" Максим Элик.

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" реализует корпоративные пенсионные программы 400 компаний и организаций, является оператором программы долгосрочных сбережений и управляет накоплениями по обязательному пенсионному страхованию. Под управлением фонда находятся пенсионные сбережения свыше 1,3 млн человек. Фонд включен в системы гарантирования прав клиентов негосударственных пенсионных фондов. Сбережения по НПО и ПДС, средства пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию в фонде застрахованы государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".
Источник: НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

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