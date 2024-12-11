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В Госдуму внесли проект о праве депутатов просить президента снять главу ЦБ - 11.12.2024, ПРАЙМ
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В Госдуму внесли проект о праве депутатов просить президента снять главу ЦБ
В Госдуму внесли проект о праве депутатов просить президента снять главу ЦБ - 11.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о праве депутатов просить президента снять главу ЦБ
Члены фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, позволяющий группе из не менее 90 депутатов... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T17:08+0300
2024-12-11T17:08+0300
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Члены фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, позволяющий группе из не менее 90 депутатов обращаться к президенту РФ с предложением о досрочном освобождении от должности председателя Банка России, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ предоставляет группе депутатов Госдумы численностью не менее одной пятой ее состава право обратиться к президенту с предложением рассмотреть возможность направления в нижнюю палату парламента представления о досрочном освобождении главы ЦБ от должности. При этом основания для освобождения от должности председателя ЦБ дополняются неисполнением обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 75 Конституции РФ, то есть по защите и обеспечению устойчивости рубля. Законопроект также расширяет цели деятельности Банка России, относя к ним обеспечение выше среднемировых показателей по темпам роста ВВП, реальной зарплаты и номинальной начисленной среднемесячной зарплаты работников организаций, реальных располагаемых денежных доходов населения. Кроме того, предусматривается парламентский контроль за достижением ЦБ данных показателей. Соответствующие поправки предлагаются в законы о ЦБ и парламентском контроле. В настоящее время председатель Банка России назначается на должность Госдумой сроком на пять лет и освобождается от нее по представлению президента РФ. Такие решения принимаются большинством голосов от общего числа депутатов. Согласно действующему законодательству, глава ЦБ может быть освобожден от должности в случаях: истечения срока полномочий, невозможности исполнения обязанностей из-за состояния здоровья, подачи заявления об отставке, отказа от гражданства РФ или наличии двойного гражданства, совершения уголовно наказуемого деяния и нарушения законов, регулирующих деятельность Банка России. Освобождение от должности главы регулятора сейчас возможно и в случаях: непринятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, непредставления или представления недостоверных сведений о доходах, расходах и об имуществе, хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках за рубежом, владения и пользования иностранными финансовыми инструментами.
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Банки, МОСКВА, Госдума, Банк России
17:08 11.12.2024
 
В Госдуму внесли проект о праве депутатов просить президента снять главу ЦБ

В Госдуму внесли проект о праве депутатов просить президента о снятии главы ЦБ

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Члены фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, позволяющий группе из не менее 90 депутатов обращаться к президенту РФ с предложением о досрочном освобождении от должности председателя Банка России, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ предоставляет группе депутатов Госдумы численностью не менее одной пятой ее состава право обратиться к президенту с предложением рассмотреть возможность направления в нижнюю палату парламента представления о досрочном освобождении главы ЦБ от должности.
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При этом основания для освобождения от должности председателя ЦБ дополняются неисполнением обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 75 Конституции РФ, то есть по защите и обеспечению устойчивости рубля.
Законопроект также расширяет цели деятельности Банка России, относя к ним обеспечение выше среднемировых показателей по темпам роста ВВП, реальной зарплаты и номинальной начисленной среднемесячной зарплаты работников организаций, реальных располагаемых денежных доходов населения. Кроме того, предусматривается парламентский контроль за достижением ЦБ данных показателей. Соответствующие поправки предлагаются в законы о ЦБ и парламентском контроле.
В настоящее время председатель Банка России назначается на должность Госдумой сроком на пять лет и освобождается от нее по представлению президента РФ. Такие решения принимаются большинством голосов от общего числа депутатов.
Согласно действующему законодательству, глава ЦБ может быть освобожден от должности в случаях: истечения срока полномочий, невозможности исполнения обязанностей из-за состояния здоровья, подачи заявления об отставке, отказа от гражданства РФ или наличии двойного гражданства, совершения уголовно наказуемого деяния и нарушения законов, регулирующих деятельность Банка России.
Освобождение от должности главы регулятора сейчас возможно и в случаях: непринятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, непредставления или представления недостоверных сведений о доходах, расходах и об имуществе, хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках за рубежом, владения и пользования иностранными финансовыми инструментами.
 
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