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Российский производитель "Каллисто" вышел на рынок Центральной Азии - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Российский производитель "Каллисто" вышел на рынок Центральной Азии
Российский производитель "Каллисто" вышел на рынок Центральной Азии - 11.12.2024, ПРАЙМ
Российский производитель "Каллисто" вышел на рынок Центральной Азии
Российский производитель оборудования для маркировки "Каллисто" вышел на рынок Центральной Азии - компания установила комплекс оборудования для лазерной... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T06:26+0300
2024-12-11T06:26+0300
бизнес
экономика
россия
узбекистан
центральная азия
ташкент
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Российский производитель оборудования для маркировки "Каллисто" вышел на рынок Центральной Азии - компания установила комплекс оборудования для лазерной маркировки на производственной площадке Eurasia Bottlers в Ташкенте, рассказали РИА Новости в "Каллисто". "На производственной площадке Eurasia Bottlers в Ташкенте установлен первый в Центральной Азии комплекс оборудования для лазерной маркировки продукции российской разработки. Два решения Группы компаний Каллисто (ГК Каллисто) – запатентованная лазерная система предварительной маркировки крышек и оборудование валидации кода для производственной линии, запущены на линии розлива энергетических напитков. Это первые российские решения для маркировки на базе собственных технологий ГК Каллисто, поставленные в Узбекистан", - сказали в компании. Технологические возможности оборудования позволяют работать с различными видами упаковки: от пластиковых колпачков до алюминиевых крышек, обеспечивая высокое качество маркировки на любых материалах. Производительность оборудования составляет 80 000 крышек в час - это соответствует требованиям современных высокоскоростных производственных линий. Первой компанией, которая стала использовать технологию предварительной маркировки лазером в Узбекистане, стала Eurasia Bottlers, производитель энергетического напитка Flash Up. Как отметил представитель Eurasia Bottlers, компания внимательно следит за развитием технологий маркировки не только в Узбекистане, но и на российском рынке. Также для компании важно соблюдать все требования к маркировке и сохранять эффективность производства продукции. "Выход на рынок Узбекистана – это значимый шаг в развитии международного сотрудничества. Мы видим большой потенциал этого рынка и готовы предложить наши технологии другим производителям в регионе. Опыт внедрения маркировки в России позволяет нам предлагать эффективные решения, учитывающие специфику каждого производства. Отдельно хочу отметить эффективное взаимодействие с оператором системы маркировки Узбекистана ASL BELGISI. Их профессиональный подход и поддержка сделали процесс внедрения наших решений максимально продуктивным", – прокомментировал генеральный директор ГК Каллисто Павел Булгаков.
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бизнес, россия, узбекистан, центральная азия, ташкент
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Ташкент
06:26 11.12.2024
 
Российский производитель "Каллисто" вышел на рынок Центральной Азии

"Каллисто" установил оборудование для лазерной маркировки в Узбекистане

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Российский производитель оборудования для маркировки "Каллисто" вышел на рынок Центральной Азии - компания установила комплекс оборудования для лазерной маркировки на производственной площадке Eurasia Bottlers в Ташкенте, рассказали РИА Новости в "Каллисто".
"На производственной площадке Eurasia Bottlers в Ташкенте установлен первый в Центральной Азии комплекс оборудования для лазерной маркировки продукции российской разработки. Два решения Группы компаний Каллисто (ГК Каллисто) – запатентованная лазерная система предварительной маркировки крышек и оборудование валидации кода для производственной линии, запущены на линии розлива энергетических напитков. Это первые российские решения для маркировки на базе собственных технологий ГК Каллисто, поставленные в Узбекистан", - сказали в компании.
Технологические возможности оборудования позволяют работать с различными видами упаковки: от пластиковых колпачков до алюминиевых крышек, обеспечивая высокое качество маркировки на любых материалах. Производительность оборудования составляет 80 000 крышек в час - это соответствует требованиям современных высокоскоростных производственных линий.
Первой компанией, которая стала использовать технологию предварительной маркировки лазером в Узбекистане, стала Eurasia Bottlers, производитель энергетического напитка Flash Up.
Как отметил представитель Eurasia Bottlers, компания внимательно следит за развитием технологий маркировки не только в Узбекистане, но и на российском рынке. Также для компании важно соблюдать все требования к маркировке и сохранять эффективность производства продукции.
"Выход на рынок Узбекистана – это значимый шаг в развитии международного сотрудничества. Мы видим большой потенциал этого рынка и готовы предложить наши технологии другим производителям в регионе. Опыт внедрения маркировки в России позволяет нам предлагать эффективные решения, учитывающие специфику каждого производства. Отдельно хочу отметить эффективное взаимодействие с оператором системы маркировки Узбекистана ASL BELGISI. Их профессиональный подход и поддержка сделали процесс внедрения наших решений максимально продуктивным", – прокомментировал генеральный директор ГК Каллисто Павел Булгаков.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯУЗБЕКИСТАНЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯТашкент
 
 
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