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Орлов: производство молока в Приамурье вырастет на четыре тысячи тонн - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Орлов: производство молока в Приамурье вырастет на четыре тысячи тонн
Орлов: производство молока в Приамурье вырастет на четыре тысячи тонн - 11.12.2024, ПРАЙМ
Орлов: производство молока в Приамурье вырастет на четыре тысячи тонн
Производство молока в Амурской области по итогам года вырастет на четыре тысячи тонн, а урожаи зерновых и сои поставили наивысшие рекорды - 650 тысяч тонн и 1... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T07:26+0300
2024-12-11T07:26+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
амурская область
приамурье
василий орлов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 дек – ПРАЙМ. Производство молока в Амурской области по итогам года вырастет на четыре тысячи тонн, а урожаи зерновых и сои поставили наивысшие рекорды - 650 тысяч тонн и 1 миллион 430 тысяч тонн соответственно, сообщил губернатор региона Василий Орлов в своем докладе по итогам развития региона за 2024 год. "Предприятия Амурской области ежегодно увеличивают производство молока. В текущем году, по предварительной оценке, будет произведено 148 тысяч тонн молока, это на четыре тысячи больше, чем в 2023-м", - сказал Орлов в своем выступлении. По его словам, благодаря мерам поддержки, разработанным в Амурской области, в этом году запустили вторую очередь животноводческого комплекса на 1200 коров в Ивановке, ферму по выращиванию молодняка молочных пород на 506 скотомест в Тамбовском округе. Началось строительство животноводческого комплекса на 1800 коров в Тамбовском округе. Всего за последние годы в регионе построили 3 молочные фермы на 2660 голов. "В 2024 году по предварительным оценкам наши аграрии поставили очередной рекорд в растениеводстве, собрав наивысший урожай зерновых – 650 тысяч тонн. Сои произведено 1 миллион 430 тысяч тонн. Считаю, что этот результат не является пределом наших возможностей", - добавил Орлов. Кроме того, в Приамурье строится завод группы компаний "Содружество" по переработке сои с мощностью 1 миллион тонн сырья в год. Он станет одним из крупнейших в России. Работы идут в графике, он будет готов в 2026 году. Дополнительно появится шестьсот новых рабочих мест, отметил глава региона.
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сельское хозяйство, россия, амурская область, приамурье, василий орлов
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, Амурская область, Приамурье, Василий Орлов
07:26 11.12.2024
 
Орлов: производство молока в Приамурье вырастет на четыре тысячи тонн

Орлов: производство молока в Амурской области вырастет на четыре тысячи тонн

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 дек – ПРАЙМ. Производство молока в Амурской области по итогам года вырастет на четыре тысячи тонн, а урожаи зерновых и сои поставили наивысшие рекорды - 650 тысяч тонн и 1 миллион 430 тысяч тонн соответственно, сообщил губернатор региона Василий Орлов в своем докладе по итогам развития региона за 2024 год.
"Предприятия Амурской области ежегодно увеличивают производство молока. В текущем году, по предварительной оценке, будет произведено 148 тысяч тонн молока, это на четыре тысячи больше, чем в 2023-м", - сказал Орлов в своем выступлении.
По его словам, благодаря мерам поддержки, разработанным в Амурской области, в этом году запустили вторую очередь животноводческого комплекса на 1200 коров в Ивановке, ферму по выращиванию молодняка молочных пород на 506 скотомест в Тамбовском округе. Началось строительство животноводческого комплекса на 1800 коров в Тамбовском округе. Всего за последние годы в регионе построили 3 молочные фермы на 2660 голов.
"В 2024 году по предварительным оценкам наши аграрии поставили очередной рекорд в растениеводстве, собрав наивысший урожай зерновых – 650 тысяч тонн. Сои произведено 1 миллион 430 тысяч тонн. Считаю, что этот результат не является пределом наших возможностей", - добавил Орлов.
Кроме того, в Приамурье строится завод группы компаний "Содружество" по переработке сои с мощностью 1 миллион тонн сырья в год. Он станет одним из крупнейших в России. Работы идут в графике, он будет готов в 2026 году. Дополнительно появится шестьсот новых рабочих мест, отметил глава региона.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯАмурская областьПриамурьеВасилий Орлов
 
 
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