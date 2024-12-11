https://1prime.ru/20241211/proizvodstvo-853483202.html

Орлов: производство молока в Приамурье вырастет на четыре тысячи тонн

Орлов: производство молока в Приамурье вырастет на четыре тысячи тонн - 11.12.2024, ПРАЙМ

Орлов: производство молока в Приамурье вырастет на четыре тысячи тонн

Производство молока в Амурской области по итогам года вырастет на четыре тысячи тонн, а урожаи зерновых и сои поставили наивысшие рекорды - 650 тысяч тонн и 1... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T07:26+0300

2024-12-11T07:26+0300

2024-12-11T07:26+0300

сельское хозяйство

экономика

россия

амурская область

приамурье

василий орлов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853483202.jpg?1733891211

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 дек – ПРАЙМ. Производство молока в Амурской области по итогам года вырастет на четыре тысячи тонн, а урожаи зерновых и сои поставили наивысшие рекорды - 650 тысяч тонн и 1 миллион 430 тысяч тонн соответственно, сообщил губернатор региона Василий Орлов в своем докладе по итогам развития региона за 2024 год. "Предприятия Амурской области ежегодно увеличивают производство молока. В текущем году, по предварительной оценке, будет произведено 148 тысяч тонн молока, это на четыре тысячи больше, чем в 2023-м", - сказал Орлов в своем выступлении. По его словам, благодаря мерам поддержки, разработанным в Амурской области, в этом году запустили вторую очередь животноводческого комплекса на 1200 коров в Ивановке, ферму по выращиванию молодняка молочных пород на 506 скотомест в Тамбовском округе. Началось строительство животноводческого комплекса на 1800 коров в Тамбовском округе. Всего за последние годы в регионе построили 3 молочные фермы на 2660 голов. "В 2024 году по предварительным оценкам наши аграрии поставили очередной рекорд в растениеводстве, собрав наивысший урожай зерновых – 650 тысяч тонн. Сои произведено 1 миллион 430 тысяч тонн. Считаю, что этот результат не является пределом наших возможностей", - добавил Орлов. Кроме того, в Приамурье строится завод группы компаний "Содружество" по переработке сои с мощностью 1 миллион тонн сырья в год. Он станет одним из крупнейших в России. Работы идут в графике, он будет готов в 2026 году. Дополнительно появится шестьсот новых рабочих мест, отметил глава региона.

амурская область

приамурье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, амурская область, приамурье, василий орлов