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Путин проведет совещание по развитию угольной отрасли

Путин проведет совещание по развитию угольной отрасли - 11.12.2024, ПРАЙМ

Путин проведет совещание по развитию угольной отрасли

Президент России Владимир Путин в среду в формате видео-конференции проведет совещание с членами правительства на тему развития угольной отрасли. | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T00:16+0300

2024-12-11T00:16+0300

2024-12-11T00:16+0300

энергетика

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промышленность

москва

кемеровская область

европа

сергей цивилев

владимир путин

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду в формате видео-конференции проведет совещание с членами правительства на тему развития угольной отрасли. Как сообщала накануне пресс-служба Кремля, с докладами выступят министр энергетики Сергей Цивилев, министр транспорта Роман Старовойт, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и губернатор Кемеровской области Илья Середюк. После переориентации грузопотоков, Восточный полигон стал ключевым направлением для перевозки сырья, в том числе и угля. В настоящее время дороги работают на пределе пропускной способности. При этом в условиях санкций на поставки угля в Европу предприятия сектора столкнулись с утратой рынков сбыта, увеличением производственных затрат, ограничениями на экспорт и значительным ростом расходов на логистику. В декабре прошлого года РЖД сообщили, что заключили соглашения с регионами о вывозе в 2024 году около 100 миллионов тонн угля на экспорт в восточном направлении, что составляет порядка 60% от загруженности железных дорог Восточного полигона. В октябре текущего года глава Минэнерго Сергей Цивилев заявлял, что все соглашения между регионами и РЖД о вывозе угля в восточном направлении должны быть продлены на 2025 год с ростом перевозок. Кроме того, до конца 2024 года в России действуют временные правила перевозок РЖД, которые регулируют очередность грузоперевозок, однако с 1 января 2025 года ожидается, что в России начнут действовать правила недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре. Такое изменение приведет к снижению приоритетности на вывоза угля, а также нефтепродуктов с третьей очереди до шестой.

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промышленность, москва, кемеровская область, европа, сергей цивилев, владимир путин, роман старовойт, ржд