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Путин проведет совещание по развитию угольной отрасли
Путин проведет совещание по развитию угольной отрасли - 11.12.2024, ПРАЙМ
Путин проведет совещание по развитию угольной отрасли
Президент России Владимир Путин в среду в формате видео-конференции проведет совещание с членами правительства на тему развития угольной отрасли. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T00:16+0300
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2024-12-11T00:16+0300
энергетика
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сергей цивилев
владимир путин
роман старовойт
ржд
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду в формате видео-конференции проведет совещание с членами правительства на тему развития угольной отрасли.
Как сообщала накануне пресс-служба Кремля, с докладами выступят министр энергетики Сергей Цивилев, министр транспорта Роман Старовойт, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
После переориентации грузопотоков, Восточный полигон стал ключевым направлением для перевозки сырья, в том числе и угля. В настоящее время дороги работают на пределе пропускной способности. При этом в условиях санкций на поставки угля в Европу предприятия сектора столкнулись с утратой рынков сбыта, увеличением производственных затрат, ограничениями на экспорт и значительным ростом расходов на логистику.
В декабре прошлого года РЖД сообщили, что заключили соглашения с регионами о вывозе в 2024 году около 100 миллионов тонн угля на экспорт в восточном направлении, что составляет порядка 60% от загруженности железных дорог Восточного полигона. В октябре текущего года глава Минэнерго Сергей Цивилев заявлял, что все соглашения между регионами и РЖД о вывозе угля в восточном направлении должны быть продлены на 2025 год с ростом перевозок.
Кроме того, до конца 2024 года в России действуют временные правила перевозок РЖД, которые регулируют очередность грузоперевозок, однако с 1 января 2025 года ожидается, что в России начнут действовать правила недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре. Такое изменение приведет к снижению приоритетности на вывоза угля, а также нефтепродуктов с третьей очереди до шестой.
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промышленность, москва, кемеровская область, европа, сергей цивилев, владимир путин, роман старовойт, ржд
Энергетика, Экономика, Промышленность, МОСКВА, Кемеровская область, ЕВРОПА, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Роман Старовойт, РЖД
Путин проведет совещание по развитию угольной отрасли
Путин проведет совещание с членами правительства по развитию угольной отрасли
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду в формате видео-конференции проведет совещание с членами правительства на тему развития угольной отрасли.
Как сообщала накануне пресс-служба Кремля, с докладами выступят министр энергетики Сергей Цивилев, министр транспорта Роман Старовойт, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
После переориентации грузопотоков, Восточный полигон стал ключевым направлением для перевозки сырья, в том числе и угля. В настоящее время дороги работают на пределе пропускной способности. При этом в условиях санкций на поставки угля в Европу предприятия сектора столкнулись с утратой рынков сбыта, увеличением производственных затрат, ограничениями на экспорт и значительным ростом расходов на логистику.
В декабре прошлого года РЖД сообщили, что заключили соглашения с регионами о вывозе в 2024 году около 100 миллионов тонн угля на экспорт в восточном направлении, что составляет порядка 60% от загруженности железных дорог Восточного полигона. В октябре текущего года глава Минэнерго Сергей Цивилев заявлял, что все соглашения между регионами и РЖД о вывозе угля в восточном направлении должны быть продлены на 2025 год с ростом перевозок.
Кроме того, до конца 2024 года в России действуют временные правила перевозок РЖД, которые регулируют очередность грузоперевозок, однако с 1 января 2025 года ожидается, что в России начнут действовать правила недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре. Такое изменение приведет к снижению приоритетности на вывоза угля, а также нефтепродуктов с третьей очереди до шестой.