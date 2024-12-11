https://1prime.ru/20241211/putin-853499963.html

Путин: Россия должна на равных участвовать в мировой гонке технологий

Путин: Россия должна на равных участвовать в мировой гонке технологий - 11.12.2024, ПРАЙМ

Путин: Россия должна на равных участвовать в мировой гонке технологий

Россия должна на равных участвовать в мировой гонке новых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин. | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T17:50+0300

2024-12-11T17:50+0300

2024-12-11T18:10+0300

владимир путин

ии

развитие ии

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0b/853500168_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fd6fbf90926cc44ce0b654185f648da3.jpg

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия должна на равных участвовать в мировой гонке новых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша прямая обязанность их (ученых - ред.) наследие развивать, на равных участвовать в мировой гонке по созданию сильного искусственного интеллекта", - сказал президент на Международной конференции по искусственному интеллекту.По его словам, Россия должна стать мировым лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни, разработки в этой сфере - часть суверенитета. Дело в том, что алгоритмы, принципы работы искусственного интеллекта закладывают люди, ориентируясь на определенные ценности, язык, образы, культуру, понимание истории, традиций, на национальные особенности и интересы. "Чтобы определять будущее, судьбу России, мы должны сами, самостоятельно создавать такие технологии", - сказал Путин.Россия приглашает к совместной работе ученых всего мира, готова оказывать помощь другим странам в сфере искусственного интеллекта, в частности, в создании генеративных моделей ИИ не только на русском, но и на других языках. При этом надеется, что будет также использовать достижения стран-партнеров. Компании из РФ намерены создавать продукты и услуги в области ИИ для всего мира, заявил Путин. Уже сейчас опыт России в практическом применении технологий искусственного интеллекта востребован в разных странах мира, партнеры РФ формируют перспективные секторы экономики и внедряют инновации.В перспективе технологии искусственного интеллекта призваны обеспечить укрепление обороноспособности России, развитие в сфере государственного управления и рост инноваций. В частности, они открывают новые возможности для создания различных беспилотных систем и в сфере робототехники.Россия внедряет возможности умных городов, Москва является одним из мировых лидеров в этой сфере. В частности, столица демонстрирует потрясающие результаты в борьбе с преступностью при помощи ИИ.Многие услуги в РФ в ближайшие годы должны будут предоставляться с помощью генеративного искусственного интеллектаОн также предложил провести в России стратегическую сессию о будущем искусственного интеллекта, чтобы подумать, в каком направлении будут дальше развиваться "такие мощные технологии".Путин в среду прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где принимает участие в пленарном заседании международной конференции AI Journey 2024 "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

https://1prime.ru/20241211/tekhnologii-853500654.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Putin Takes Part in AI Journey 2024 International Conference's Plenary Session Putin Takes Part in AI Journey 2024 International Conference's Plenary Session 2024-12-11T17:50+0300 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, ии, развитие ии, сбербанк