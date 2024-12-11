https://1prime.ru/20241211/rabotodateli-853480644.html
Только 9% работодателей в России планируют выплатить 13-ю зарплату
Только 9% работодателей в России планируют выплатить 13-ю зарплату - 11.12.2024, ПРАЙМ
Только 9% работодателей в России планируют выплатить 13-ю зарплату
Только 9% работодателей в РФ планируют выплатить всем своим работникам 13-ю зарплату в этом году, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob,... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T02:31+0300
2024-12-11T02:31+0300
2024-12-11T02:31+0300
экономика
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853480644.jpg?1733873505
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Только 9% работодателей в РФ планируют выплатить всем своим работникам 13-ю зарплату в этом году, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, подготовленного для РИА Новости.
"О планах выплатить 13-е зарплаты рассказывали реже: 9% компаний начислят дополнительный оклад в конце года всем категориям персонала, еще 10% будут действовать выборочно", - говорится в исследовании.
При этом 63% респондентов совсем не планируют выплачивать 13-ю зарплату, а 18% затрудняются с ответом или еще не приняли решение.
Согласно данным, в целом около трети компаний (30%) планируют выплатить премии по итогам года всем своим сотрудникам, а 22% собираются начислить премии выборочно - по отделам или определенным работникам. Около 23% не будут платить никакую премию, а четверть участников опроса затруднились ответить или еще не приняли решение.
В сервисе уточнили, что по сравнению с октябрем этого года, количество россиян, которые рассчитывают на получение 13-й зарплаты, уменьшилось с 52% до 42%. При этом их доля выше среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, и составляет 51%.
В исследовании, которое проходило в период с 19 ноября по 3 декабря, поучаствовала одна тысяча работодателей из 192 населенных пунктов России.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество
Экономика, Бизнес, Общество
Только 9% работодателей в России планируют выплатить 13-ю зарплату
SuperJob: только 9% работодателей планируют выплатить всем своим работникам 13-ю зарплату
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Только 9% работодателей в РФ планируют выплатить всем своим работникам 13-ю зарплату в этом году, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, подготовленного для РИА Новости.
"О планах выплатить 13-е зарплаты рассказывали реже: 9% компаний начислят дополнительный оклад в конце года всем категориям персонала, еще 10% будут действовать выборочно", - говорится в исследовании.
При этом 63% респондентов совсем не планируют выплачивать 13-ю зарплату, а 18% затрудняются с ответом или еще не приняли решение.
Согласно данным, в целом около трети компаний (30%) планируют выплатить премии по итогам года всем своим сотрудникам, а 22% собираются начислить премии выборочно - по отделам или определенным работникам. Около 23% не будут платить никакую премию, а четверть участников опроса затруднились ответить или еще не приняли решение.
В сервисе уточнили, что по сравнению с октябрем этого года, количество россиян, которые рассчитывают на получение 13-й зарплаты, уменьшилось с 52% до 42%. При этом их доля выше среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, и составляет 51%.
В исследовании, которое проходило в период с 19 ноября по 3 декабря, поучаствовала одна тысяча работодателей из 192 населенных пунктов России.