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Только 9% работодателей в России планируют выплатить 13-ю зарплату

Только 9% работодателей в России планируют выплатить 13-ю зарплату - 11.12.2024, ПРАЙМ

Только 9% работодателей в России планируют выплатить 13-ю зарплату

Только 9% работодателей в РФ планируют выплатить всем своим работникам 13-ю зарплату в этом году, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob,... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T02:31+0300

2024-12-11T02:31+0300

2024-12-11T02:31+0300

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Только 9% работодателей в РФ планируют выплатить всем своим работникам 13-ю зарплату в этом году, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, подготовленного для РИА Новости. "О планах выплатить 13-е зарплаты рассказывали реже: 9% компаний начислят дополнительный оклад в конце года всем категориям персонала, еще 10% будут действовать выборочно", - говорится в исследовании. При этом 63% респондентов совсем не планируют выплачивать 13-ю зарплату, а 18% затрудняются с ответом или еще не приняли решение. Согласно данным, в целом около трети компаний (30%) планируют выплатить премии по итогам года всем своим сотрудникам, а 22% собираются начислить премии выборочно - по отделам или определенным работникам. Около 23% не будут платить никакую премию, а четверть участников опроса затруднились ответить или еще не приняли решение. В сервисе уточнили, что по сравнению с октябрем этого года, количество россиян, которые рассчитывают на получение 13-й зарплаты, уменьшилось с 52% до 42%. При этом их доля выше среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, и составляет 51%. В исследовании, которое проходило в период с 19 ноября по 3 декабря, поучаствовала одна тысяча работодателей из 192 населенных пунктов России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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