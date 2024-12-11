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Только 9% работодателей в России планируют выплатить 13-ю зарплату - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Только 9% работодателей в России планируют выплатить 13-ю зарплату
Только 9% работодателей в России планируют выплатить 13-ю зарплату - 11.12.2024, ПРАЙМ
Только 9% работодателей в России планируют выплатить 13-ю зарплату
Только 9% работодателей в РФ планируют выплатить всем своим работникам 13-ю зарплату в этом году, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob,... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T02:31+0300
2024-12-11T02:31+0300
экономика
бизнес
общество
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Только 9% работодателей в РФ планируют выплатить всем своим работникам 13-ю зарплату в этом году, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, подготовленного для РИА Новости. "О планах выплатить 13-е зарплаты рассказывали реже: 9% компаний начислят дополнительный оклад в конце года всем категориям персонала, еще 10% будут действовать выборочно", - говорится в исследовании. При этом 63% респондентов совсем не планируют выплачивать 13-ю зарплату, а 18% затрудняются с ответом или еще не приняли решение. Согласно данным, в целом около трети компаний (30%) планируют выплатить премии по итогам года всем своим сотрудникам, а 22% собираются начислить премии выборочно - по отделам или определенным работникам. Около 23% не будут платить никакую премию, а четверть участников опроса затруднились ответить или еще не приняли решение. В сервисе уточнили, что по сравнению с октябрем этого года, количество россиян, которые рассчитывают на получение 13-й зарплаты, уменьшилось с 52% до 42%. При этом их доля выше среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, и составляет 51%. В исследовании, которое проходило в период с 19 ноября по 3 декабря, поучаствовала одна тысяча работодателей из 192 населенных пунктов России.
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192
40
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40
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5
4.7
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192
40
192
40
бизнес, общество
Экономика, Бизнес, Общество
02:31 11.12.2024
 
Только 9% работодателей в России планируют выплатить 13-ю зарплату

SuperJob: только 9% работодателей планируют выплатить всем своим работникам 13-ю зарплату

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Только 9% работодателей в РФ планируют выплатить всем своим работникам 13-ю зарплату в этом году, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, подготовленного для РИА Новости.
"О планах выплатить 13-е зарплаты рассказывали реже: 9% компаний начислят дополнительный оклад в конце года всем категориям персонала, еще 10% будут действовать выборочно", - говорится в исследовании.
При этом 63% респондентов совсем не планируют выплачивать 13-ю зарплату, а 18% затрудняются с ответом или еще не приняли решение.
Согласно данным, в целом около трети компаний (30%) планируют выплатить премии по итогам года всем своим сотрудникам, а 22% собираются начислить премии выборочно - по отделам или определенным работникам. Около 23% не будут платить никакую премию, а четверть участников опроса затруднились ответить или еще не приняли решение.
В сервисе уточнили, что по сравнению с октябрем этого года, количество россиян, которые рассчитывают на получение 13-й зарплаты, уменьшилось с 52% до 42%. При этом их доля выше среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, и составляет 51%.
В исследовании, которое проходило в период с 19 ноября по 3 декабря, поучаствовала одна тысяча работодателей из 192 населенных пунктов России.
 
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