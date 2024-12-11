https://1prime.ru/20241211/ralf-ringer--853492215.html

Суд признал Ralf Ringer банкротом из-за долга в 19 миллионов рублей

Суд признал Ralf Ringer банкротом из-за долга в 19 миллионов рублей - 11.12.2024, ПРАЙМ

Суд признал Ralf Ringer банкротом из-за долга в 19 миллионов рублей

Головная структура производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer АО "Ресурс Развития" (до переименования в ноябре этого года – АО "Ральф Рингер") была... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T13:03+0300

2024-12-11T13:03+0300

2024-12-11T13:03+0300

россия

суд

обувь

https://cdnn.1prime.ru/img/82698/27/826982756_0:169:1650:1097_1920x0_80_0_0_777c9f7ff53c521e7e355099af3ae60b.jpg

МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Головная структура производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer АО "Ресурс Развития" (до переименования в ноябре этого года – АО "Ральф Рингер") была признана банкротом из-за долга в размере около 19 миллионов рублей перед подмосковным ООО "Стивали", следует из опубликованной в среду резолютивной части решения арбитражного суда Москвы. Суд включил эту задолженность в реестр требований кредиторов обувной компании. В судебном акте уточняется, что АО "Ресурс Развития" признано банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, то есть без введения начальной процедуры банкротства – наблюдения. Конкурсное производство открыто на полгода, конкурсным управляющим суд утвердил Антона Бусыгина из союза арбитражных управляющих "Возрождение". Ранее суд признал производителя и продавца обуви Ralf Ringer банкротом, но подробности не были известны. Заявление находящейся в подмосковном Талдоме компании "Стивали" о банкротстве АО "Ральф Рингер" было принято к рассмотрению еще в июне 2023 года. "Ральф Рингер" арендовал помещения у "Стивали" и у него был долг перед арендодателем с июля 2019 по август 2022 года в размере около 20 миллионов рублей по договору аренды от 10 июня 2019 года. В деле о банкротстве должник неоднократно заявлял о намерении урегулировать обязательства перед кредиторами. Ralf Ringer – крупнейшее предприятие-производитель обуви для потребительского рынка в России, имеет четыре фабрики внутри страны. Прокуратура Москвы в ноябре сообщила, что направила в Останкинский суд уголовное дело в отношении генерального директора компании и его пособника по делу об уклонении от уплаты налогов более чем на 588 миллионов рублей. По информации ведомства, фигуранты, используя реквизиты и данные расчетных счетов 14 аффилированных организаций, использовали подконтрольное ООО "Промснабпоставка", чтобы включить в налоговые декларации ложные сведения об имевшихся взаимоотношениях с этой компанией. В результате Ralf Ringer не были "уплачены налоги на добавленную стоимость за 2015-2017 годы на общую сумму свыше 588 миллионов рублей". В августе 2023 года основатель и гендиректор Ralf Ringer Андрей Бережной рассказывал, что находится под подпиской о невыезде по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем 45 миллионов рублей за период с 2014 по 2016 год из-за деклараций с недостоверными сведениями о сделках. Бережной заявлял, что срок давности по делу истек в марте 2023 года, однако он отказался от его закрытия по нереабилитирующим основаниям, так как считает себя невиновным.

https://1prime.ru/20241206/ralf-ringer-853402275.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, обувь