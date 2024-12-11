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Названы регионы, где подорожал набор продуктов для новогоднего стола

Названы регионы, где подорожал набор продуктов для новогоднего стола - 11.12.2024, ПРАЙМ

Названы регионы, где подорожал набор продуктов для новогоднего стола

Среди всех российских регионов сильнее всего набор продуктов для новогоднего стола подорожал в Подмосковье и на Камчатке, а самый медленный рост цен был в... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T04:17+0300

2024-12-11T04:17+0300

2024-12-11T04:17+0300

экономика

россия

москва

московская область

камчатка

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Среди всех российских регионов сильнее всего набор продуктов для новогоднего стола подорожал в Подмосковье и на Камчатке, а самый медленный рост цен был в Ненецком автономном округе (НАО), подсчитало РИА Новости по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь. Ранее в декабре РИА Новости на основании своих расчетов по данным ЕМИСС писало, что такой набор подорожал в этом году на 13,5% и обойдется в среднем по России в 9,1 тысячи рублей. Система пока не публикует статистические данные по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Новогодняя корзина включает продукты для горячего блюда (2 килограмма курицы, 500 граммов картофеля и чеснок), овощной нарезки (по 600 граммов помидоров и огурцов, 300 граммов зелени), закусок (800 граммов разных солений, 400 граммов сыра, по 300 граммов мясокопченостей, вареной и сырокопченой колбасы), бутербродов с икрой и шпротами, салатов "Оливье" и "Селедка под шубой" на четверых. В набор также входят фрукты (по килограмму апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 граммов лимонов) и торт весом 800 граммов. Среди напитков - бутылка игристого и столового вина, коньяк, минеральная вода, а также сок и чай. Так, в Московской области стоимость новогоднего стола за год выросла на 19%, а на Камчатке - на 18%. Почти на 18% цены на набор продуктов увеличились во Владимирской и Ростовской областях и Пермском крае. В десятку регионов с самым подорожавшим набором продуктов для праздничного стола также вошли Тверская (17,4%) и Орловская области (17%), Крым (16,7%), Смоленская и Воронежская области (по 16,6%). Выше среднего по России "новогодняя инфляция" была еще в 12 регионах, включая Москву (15,4%). Остальные 63 региона зафиксировали темпы роста цен на новогодний стол ниже среднероссийского в 13,5%. При этом самый низкий прирост цен был в Ненецком автономном округе - 3,4%. В пятерку регионов с наименее подорожавшим праздничным столом также вошли Тыва (5%), Чечня (5,4%, однако там в расчет не брались траты на алкоголь и сырокопченую колбасу), Татарстан (5,7%) и Карелия (6%).

москва

московская область

камчатка

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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