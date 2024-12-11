Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума разрешила "Роскосмосу" выпускать облигации - 11.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241211/roskosmos-853493533.html
Госдума разрешила "Роскосмосу" выпускать облигации
Госдума разрешила "Роскосмосу" выпускать облигации - 11.12.2024, ПРАЙМ
Госдума разрешила "Роскосмосу" выпускать облигации
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий госкорпорации "Роскосмос" выпускать облигации, в том числе без обеспечения. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T13:47+0300
2024-12-11T13:47+0300
россия
госдума
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/56/842525632_0:85:3341:1964_1920x0_80_0_0_ecd594195a2f914657e7bf8a2a0a643a.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий госкорпорации "Роскосмос" выпускать облигации, в том числе без обеспечения. Документ дает "Роскосмосу" полномочия выпускать облигации для расширения возможностей финансирования инвестиционных проектов в сфере космической деятельности или рефинансирования ранее привлеченных заемных средств, а также снижения нагрузки на федеральный бюджет. Принимать решения о размещении облигаций и утверждать программу облигаций будет наблюдательный совет "Роскосмоса" на основании предложений правления. Подписывать документы об условиях и порядке выпуска бумаг будет генеральный директор корпорации. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. "Новый закон - это шаг к тому, чтобы Россия оставалась одним из лидеров в космической сфере, развивая свои технологии и укрепляя позиции на международной арене", - заявил журналистам глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Теперь "Роскосмос", по его словам, сможет, во-первых, финансировать ключевые проекты без чрезмерного давления на бюджет, направляя полученные от продажи облигаций деньги на развитие производства космических аппаратов, модернизацию оборудования и строительство новых объектов. "Это ускорит внедрение новых технологий, повысит конкурентоспособность отрасли и создаст условия для масштабного производства современных спутников и другой космической техники", - считает депутат. Во-вторых, по его словам, новый механизм финансирования поможет рефинансировать старые долги на более выгодных условиях, что сократит расходы на обслуживание кредитов и позволит сосредоточить ресурсы на выполнении долгосрочных задач, например, по созданию сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне. При этом облигации "Роскосмоса" будут привлекательным финансовым инструментом для инвесторов, поскольку высокий кредитный рейтинг корпорации, который находится на уровне суверенного, обеспечивает надежность вложений, уверен Гаврилов. "Роскосмос" имеет рейтинг кредитоспособности от рейтинговых агентств АКРА и "Эксперт РА" на уровне суверенного - ААА (ru). Согласно пояснительной записке, это будет способствовать спросу на облигации корпорации как со стороны российских кредитных организаций, так и со стороны частных инвесторов. В настоящее время выпускать облигации могут госкорпорации "Росатом", "Ростех", "ВЭБ.РФ".
https://1prime.ru/20241211/gosduma-853492890.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/56/842525632_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_232474edeb8b852293a7946fc5d5b2d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума, роскосмос
РОССИЯ, Госдума, Роскосмос
13:47 11.12.2024
 
Госдума разрешила "Роскосмосу" выпускать облигации

Госдума приняла закон о разрешению выпуска облигаций "Роскосмосу"

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий госкорпорации "Роскосмос" выпускать облигации, в том числе без обеспечения.
Документ дает "Роскосмосу" полномочия выпускать облигации для расширения возможностей финансирования инвестиционных проектов в сфере космической деятельности или рефинансирования ранее привлеченных заемных средств, а также снижения нагрузки на федеральный бюджет. Принимать решения о размещении облигаций и утверждать программу облигаций будет наблюдательный совет "Роскосмоса" на основании предложений правления. Подписывать документы об условиях и порядке выпуска бумаг будет генеральный директор корпорации.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
"Новый закон - это шаг к тому, чтобы Россия оставалась одним из лидеров в космической сфере, развивая свои технологии и укрепляя позиции на международной арене", - заявил журналистам глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Теперь "Роскосмос", по его словам, сможет, во-первых, финансировать ключевые проекты без чрезмерного давления на бюджет, направляя полученные от продажи облигаций деньги на развитие производства космических аппаратов, модернизацию оборудования и строительство новых объектов.
Обучение мигрантов русскому языку - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
Госдума приняла закон о порядке приема детей мигрантов в школы
13:23
"Это ускорит внедрение новых технологий, повысит конкурентоспособность отрасли и создаст условия для масштабного производства современных спутников и другой космической техники", - считает депутат. Во-вторых, по его словам, новый механизм финансирования поможет рефинансировать старые долги на более выгодных условиях, что сократит расходы на обслуживание кредитов и позволит сосредоточить ресурсы на выполнении долгосрочных задач, например, по созданию сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне.
При этом облигации "Роскосмоса" будут привлекательным финансовым инструментом для инвесторов, поскольку высокий кредитный рейтинг корпорации, который находится на уровне суверенного, обеспечивает надежность вложений, уверен Гаврилов.
"Роскосмос" имеет рейтинг кредитоспособности от рейтинговых агентств АКРА и "Эксперт РА" на уровне суверенного - ААА (ru). Согласно пояснительной записке, это будет способствовать спросу на облигации корпорации как со стороны российских кредитных организаций, так и со стороны частных инвесторов.
В настоящее время выпускать облигации могут госкорпорации "Росатом", "Ростех", "ВЭБ.РФ".
 
РОССИЯГосдумаРоскосмос
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала