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Госдума разрешила "Роскосмосу" выпускать облигации

Госдума разрешила "Роскосмосу" выпускать облигации - 11.12.2024, ПРАЙМ

Госдума разрешила "Роскосмосу" выпускать облигации

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий госкорпорации "Роскосмос" выпускать облигации, в том числе без обеспечения. | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T13:47+0300

2024-12-11T13:47+0300

2024-12-11T13:47+0300

россия

госдума

роскосмос

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий госкорпорации "Роскосмос" выпускать облигации, в том числе без обеспечения. Документ дает "Роскосмосу" полномочия выпускать облигации для расширения возможностей финансирования инвестиционных проектов в сфере космической деятельности или рефинансирования ранее привлеченных заемных средств, а также снижения нагрузки на федеральный бюджет. Принимать решения о размещении облигаций и утверждать программу облигаций будет наблюдательный совет "Роскосмоса" на основании предложений правления. Подписывать документы об условиях и порядке выпуска бумаг будет генеральный директор корпорации. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. "Новый закон - это шаг к тому, чтобы Россия оставалась одним из лидеров в космической сфере, развивая свои технологии и укрепляя позиции на международной арене", - заявил журналистам глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Теперь "Роскосмос", по его словам, сможет, во-первых, финансировать ключевые проекты без чрезмерного давления на бюджет, направляя полученные от продажи облигаций деньги на развитие производства космических аппаратов, модернизацию оборудования и строительство новых объектов. "Это ускорит внедрение новых технологий, повысит конкурентоспособность отрасли и создаст условия для масштабного производства современных спутников и другой космической техники", - считает депутат. Во-вторых, по его словам, новый механизм финансирования поможет рефинансировать старые долги на более выгодных условиях, что сократит расходы на обслуживание кредитов и позволит сосредоточить ресурсы на выполнении долгосрочных задач, например, по созданию сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне. При этом облигации "Роскосмоса" будут привлекательным финансовым инструментом для инвесторов, поскольку высокий кредитный рейтинг корпорации, который находится на уровне суверенного, обеспечивает надежность вложений, уверен Гаврилов. "Роскосмос" имеет рейтинг кредитоспособности от рейтинговых агентств АКРА и "Эксперт РА" на уровне суверенного - ААА (ru). Согласно пояснительной записке, это будет способствовать спросу на облигации корпорации как со стороны российских кредитных организаций, так и со стороны частных инвесторов. В настоящее время выпускать облигации могут госкорпорации "Росатом", "Ростех", "ВЭБ.РФ".

https://1prime.ru/20241211/gosduma-853492890.html

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россия, госдума, роскосмос