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Роспотребнадзор приостановил продажу "аромаингаляторов для носа"

Роспотребнадзор приостановил продажу "аромаингаляторов для носа" - 11.12.2024, ПРАЙМ

Роспотребнадзор приостановил продажу "аромаингаляторов для носа"

Роспотребнадзор принимает оперативные меры по приостановке реализации "аромаингаляторов для носа", сообщила пресс-служба ведомства. | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T00:52+0300

2024-12-11T00:52+0300

2024-12-11T00:52+0300

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Роспотребнадзор принимает оперативные меры по приостановке реализации "аромаингаляторов для носа", сообщила пресс-служба ведомства. Роспотребнадзором проведен мониторинг информации о реализуемых на маркетплейсах "аромаингаляторах для носа". По общим сведениям, размещенным на страницах товара, было установлено, что данная продукция зачастую сопровождается декларациями о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", однако основания для выдачи таких деклараций не подтверждены, либо информация о сопроводительных документах вообще отсутствует, уточнили в пресс-службе. "Роспотребнадзором принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции", - говорится в сообщении. "Аромаингаляторы" становятся все более популярными среди подростков, они часто продаются через онлайн-платформы и имеют привлекательный дизайн упаковки и различные вкусы, отметили в ведомстве.

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