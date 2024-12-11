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Роспотребнадзор приостановил продажу "аромаингаляторов для носа" - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Роспотребнадзор приостановил продажу "аромаингаляторов для носа"
Роспотребнадзор приостановил продажу "аромаингаляторов для носа" - 11.12.2024, ПРАЙМ
Роспотребнадзор приостановил продажу "аромаингаляторов для носа"
Роспотребнадзор принимает оперативные меры по приостановке реализации "аромаингаляторов для носа", сообщила пресс-служба ведомства. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T00:52+0300
2024-12-11T00:52+0300
бизнес
экономика
россия
москва
роспотребнадзор
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Роспотребнадзор принимает оперативные меры по приостановке реализации "аромаингаляторов для носа", сообщила пресс-служба ведомства. Роспотребнадзором проведен мониторинг информации о реализуемых на маркетплейсах "аромаингаляторах для носа". По общим сведениям, размещенным на страницах товара, было установлено, что данная продукция зачастую сопровождается декларациями о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", однако основания для выдачи таких деклараций не подтверждены, либо информация о сопроводительных документах вообще отсутствует, уточнили в пресс-службе. "Роспотребнадзором принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции", - говорится в сообщении. "Аромаингаляторы" становятся все более популярными среди подростков, они часто продаются через онлайн-платформы и имеют привлекательный дизайн упаковки и различные вкусы, отметили в ведомстве.
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бизнес, россия, москва, роспотребнадзор
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Роспотребнадзор
00:52 11.12.2024
 
Роспотребнадзор приостановил продажу "аромаингаляторов для носа"

Роспотребнадзор приостановил реализацию "аромаингаляторов для носа"

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Роспотребнадзор принимает оперативные меры по приостановке реализации "аромаингаляторов для носа", сообщила пресс-служба ведомства.
Роспотребнадзором проведен мониторинг информации о реализуемых на маркетплейсах "аромаингаляторах для носа". По общим сведениям, размещенным на страницах товара, было установлено, что данная продукция зачастую сопровождается декларациями о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", однако основания для выдачи таких деклараций не подтверждены, либо информация о сопроводительных документах вообще отсутствует, уточнили в пресс-службе.
"Роспотребнадзором принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции", - говорится в сообщении.
"Аромаингаляторы" становятся все более популярными среди подростков, они часто продаются через онлайн-платформы и имеют привлекательный дизайн упаковки и различные вкусы, отметили в ведомстве.
 
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