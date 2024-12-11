https://1prime.ru/20241211/rossija-853482219.html

Россия в прошлом году нарастила кредитование других стран до $30 млрд

Россия в прошлом году нарастила кредитование других стран до $30 млрд - 11.12.2024, ПРАЙМ

Россия в прошлом году нарастила кредитование других стран до $30 млрд

Россия в прошлом году нарастила кредитование других стран более чем до 30 миллиардов долларов - максимума с 1999 года; больше всех новых кредитов получили... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T03:47+0300

2024-12-11T03:47+0300

2024-12-11T03:47+0300

финансы

банки

экономика

белоруссия

бангладеш

индия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853482219.jpg?1733878046

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия в прошлом году нарастила кредитование других стран более чем до 30 миллиардов долларов - максимума с 1999 года; больше всех новых кредитов получили Египет, Бангладеш и Индия, следует из анализа данных Всемирного банка, проведенного РИА Новости. Объем задолженности других государств перед Россией в прошлом году вырос на 1,3 миллиарда долларов и составил 30,1 миллиарда. Последний раз выше этой отметки показатель был в 1999 году (32,8 миллиарда долларов). Крупнейшим должником остается Белоруссия - ее задолженность составляет 7,75 миллиарда долларов, или четверть всех выданных Россией кредитов. На втором месте Бангладеш с 6,6 миллиарда долларов (22%), а замыкает тройку Индия с 4,1 миллиарда (14%). В топ-5 также входят Египет (3,3 миллиарда долларов, 11%) и Вьетнам (1,4 миллиарда долларов, 5%). При этом больше всех в прошлом году занимал Египет - его обязательства подскочили сразу на 1,45 миллиарда долларов. Долг Бангладеш увеличился на 745 миллионов долларов, а Индии - на 363 миллиона. Задолженность Узбекистана выросла на 41,3 миллиона долларов, Афганистана - на 19,9 миллиона. Также увеличились обязательства Замбии, Йемена, Шри-Ланки, Эквадора, Судана и Молдавии - совокупно на 26,54 миллиона долларов. Появился в прошлом году и новый должник - Никарагуа, который впервые с 2003 года взял у России заем на сумму 16,9 миллиона долларов. В то же время обязательства ряда стран перед Россией снизились. Здесь в лидерах Сомали, которому Россия списала почти весь долг: если на конец 2022 года страна была должна 703 миллиона долларов, то на конец прошлого года - лишь 49 миллионов. Кроме того, задолженность Белоруссии снизилась на 487 миллионов, Сербии - на 117 миллионов, Армении - на 40 миллионов, Азербайджана - на 22 миллиона долларов. Еще 10 стран погасили обязательства перед Россией на 82 миллиона долларов.

белоруссия

бангладеш

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, белоруссия, бангладеш, индия