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Рубль в ходе торгов продолжает "маятниковые" движения против юаня - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Рубль в ходе торгов продолжает "маятниковые" движения против юаня
Рубль в ходе торгов продолжает "маятниковые" движения против юаня - 11.12.2024, ПРАЙМ
Рубль в ходе торгов продолжает "маятниковые" движения против юаня
Курс рубля в среду снижается против юаня после роста накануне, продолжая чередование фаз роста и падения курса уже четвертую сессию подряд, следует из данных... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T13:44+0300
2024-12-11T13:44+0300
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Курс рубля в среду снижается против юаня после роста накануне, продолжая чередование фаз роста и падения курса уже четвертую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.23 мск растет на 19 копеек, до 13,89 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 47,9 миллиарда рублей. При этом на открытии торгов среды он опускался до 13,67 рубля. Российский валютный рынок в ходе "маятниковых" движений пытается найти равновесие на текущих уровнях, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Ждем, что сегодня юань продолжит проторговывать диапазон 13,5-14 рубля. Мы по-прежнему оцениваем текущие позиции российской валюты как несколько завышенные по отношению к юаню и доллару исходя из наших оценок состояния платежного баланса. Однако пока ситуация на валютном рынке, ввиду сохраняющихся сложностей с переводами из России на фоне продолжающейся адаптации участников ВЭД к последним санкциям, скорее, заставляет ожидать новых попыток рубля несколько укрепиться", - добавляет он. Сохранение относительной стабильности на российском рынке валютных свопов демонстрирует потенциал российской экономики противостоять экстремальным шокам, полагает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver. "На внебиржевом рынке доллар пока продолжит движение около 102 рублей. Сопротивление его росту находится в зоне 103,50-105 рублей", - добавляет он.
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россия, курсы валют, рубль, мосбиржа
РОССИЯ, курсы валют, рубль, Мосбиржа
13:44 11.12.2024
 
Рубль в ходе торгов продолжает "маятниковые" движения против юаня

Рубль дешевеет, продолжая "маятниковые" движения против юаня на Московской бирже

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Курс рубля в среду снижается против юаня после роста накануне, продолжая чередование фаз роста и падения курса уже четвертую сессию подряд, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.23 мск растет на 19 копеек, до 13,89 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 47,9 миллиарда рублей. При этом на открытии торгов среды он опускался до 13,67 рубля.
Российский валютный рынок в ходе "маятниковых" движений пытается найти равновесие на текущих уровнях, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
"Ждем, что сегодня юань продолжит проторговывать диапазон 13,5-14 рубля. Мы по-прежнему оцениваем текущие позиции российской валюты как несколько завышенные по отношению к юаню и доллару исходя из наших оценок состояния платежного баланса. Однако пока ситуация на валютном рынке, ввиду сохраняющихся сложностей с переводами из России на фоне продолжающейся адаптации участников ВЭД к последним санкциям, скорее, заставляет ожидать новых попыток рубля несколько укрепиться", - добавляет он.
Сохранение относительной стабильности на российском рынке валютных свопов демонстрирует потенциал российской экономики противостоять экстремальным шокам, полагает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.
"На внебиржевом рынке доллар пока продолжит движение около 102 рублей. Сопротивление его росту находится в зоне 103,50-105 рублей", - добавляет он.
 
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