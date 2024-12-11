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В России представили сценарии развития рыбопромышленной отрасли в 2025 году

В России представили сценарии развития рыбопромышленной отрасли в 2025 году - 11.12.2024, ПРАЙМ

В России представили сценарии развития рыбопромышленной отрасли в 2025 году

В следующем году вероятны два сценария развития рыбопромышленной отрасли РФ: инерционный, где выручка вырастет примерно на 10%, и шоковый - выручка останется... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T14:41+0300

2024-12-11T14:41+0300

2024-12-11T14:41+0300

россия

рыбная промышленность

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В следующем году вероятны два сценария развития рыбопромышленной отрасли РФ: инерционный, где выручка вырастет примерно на 10%, и шоковый - выручка останется примерно на уровне этого года, заявил на пресс-конференции президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Если говорить о деньгах, то вероятны два сценария. В следующем году инерционный сценарий, это сценарий, основанный на том, что весь установленный объем будет выловлен. Не произойдет резкой эскалации ключевой ставки. Не произойдет серьезных каких-то новых шоковых запретов или санкций на внешнем рынке и не будет продлена экспортная пошлина. ... Шоковый вариант - соответственно, все эти факторы будут действовать", - объяснил Зверев. "Инерционный вариант - это увеличение, прирост выручки где-то процентов на 10 и сохранение уровня прибыли на уровне текущего года", - добавил он. Он уточнил, что в секторе рыбодобычи при инерционном варианте прогнозируемая выручка составит порядка 750 миллиардов рублей. Сектор рыбопереработки - около 450 миллиардов рублей. Если будет шоковый вариант, то стоит ждать роста выручки лишь на 1-2% и снижения прибыли, отметил Зверев. "Существует расхожее мнение о том, что ослабление национальной валюты - это бесспорный плюс. Хотел бы опровергнуть эту точку зрения, мы проанализировали три периода, 2009-й, 2014-2015 и 2022-й, рубеж зимы и весны, когда произошел резкий скачок курса доллара, и мы видим, что влияние курса доллара на выручку действительно высокое... А вот влияние на прибыль совершенно другое... С нашей точки зрения, в случае ослабления рубля в 2025 году не произойдет резкого увеличения или адекватного увеличения прибыльности отрасли", - добавил глава ВАРПЭ. Глава ассоциации подчеркнул, что для предприятий отрасли главные вопросы - сохранение или отмена экспортной пошлины и ключевая ставка в следующем году. "Ключевая ставка, потому что практически все кредитные договоры в отрасли о задолженности сектора рыбодобычи и рыбопереработки превысили 1,04 триллиона рублей. Практически все эти кредитные договоры привязаны к плавающим ставкам, и в случае увеличения "ключа" обслуживание этих кредитных договоров резко удорожается", - объяснил президент ВАРПЭ.

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россия, рыбная промышленность