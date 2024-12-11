https://1prime.ru/20241211/rynok-aktsiy-853485103.html

Пока все в порядке

Пока все в порядке - 11.12.2024, ПРАЙМ

Пока все в порядке

Во вторник, 10 декабря, по итогам дня рубль закрылся в плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,45%, до 101,43 рубля, евро/рубль - на 0,57%, до 106,63 рубля,... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T08:39+0300

2024-12-11T08:39+0300

2024-12-11T08:39+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

биржевые торги

курсы валют

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Во вторник, 10 декабря, по итогам дня рубль закрылся в плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,45%, до 101,43 рубля, евро/рубль - на 0,57%, до 106,63 рубля, юань/рубль - на 1,15%, до 13,70 рубля. Центральный банк установил официальные курсы валют на 11 декабря: доллар - 100,0324 рубля, евро - 106,2024 рубля.С 27 ноября на внутреннем валютном рынке формируется локальный нисходящий тренд. После коррекции 11%, рубль стабилизировался на около 102 рублей. против средней цены торгового диапазона на 105 рублей. Рубль находится в поисках равновесного уровня под влиянием комплексных факторов.Анализируя аналитические данные Центрального Банка России за ноябрь 2024 года, я могу выделить несколько ключевых причин ослабления рубля.Во-первых, новый виток санкций со стороны США привел к значительному росту волатильности. Санкции преимущественно затронули финансовый сектор и инфраструктуру международных расчетов, что осложнило процессы получения экспортной выручки и увеличило неопределенность на рынке.Во-вторых, крупнейшие российские экспортеры существенно снизили объемы чистых продаж иностранной валюты – на 23%, до 8,0 миллиардов долларов США. Это произошло на фоне необходимости погашения валютных кредитов перед российскими банками, что дополнительно создало напряжение на валютном рынке.Важную роль сыграли и покупки иностранной валюты отдельными нефинансовыми компаниями для погашения валютных обязательств. Эти факторы в совокупности привели к тому, что рубль ослаб на 11,0% к доллару США и на 8,4% к юаню.Интересно отметить, что, несмотря на заметное снижение рынок быстро адаптировался. Уже в начале декабря рубль укрепился на 11% относительно доллара США, полностью отыграв ноябрьское ослабление. Это подтверждает тезис Банка России о том, что в среднесрочной перспективе курс будет определяться фундаментальными факторами.Для стабилизации ситуации Банк России предпринял ряд мер, в частности, приостановил покупку иностранной валюты в рамках отзеркалирования операций Минфина до конца 2024 года, при этом сохранив операции по продаже валюты с ежедневным объемом 8,4 млрд рублей.Быстрая реакция рынка, оперативные меры регулятора и сохранение относительной стабильности на рынке валютных свопов демонстрируют потенциал российской экономики противостоять экстремальным шокам.На нефтяном рынке наблюдается умеренный оптимизм. Баррель Brent подорожал на 0,06%, до 72,19 доллара. Ключевыми факторами поддержки нефтяных котировок стали два события: обещания китайских властей по стимулированию экономики в следующем году и геополитическая ситуация в Сирии, где президент Башар Асад принял решение покинуть страну после переговоров с оппозицией.Баррель Brent стоит 72,57 доллара. Цена повышается. Пробой уровня 74,50 доллара отменит сценарий на снижение до 67 долларов, поскольку треугольник трансформируется в бычью модель сложной волновой структуры.Судя по отчету ЦБ, не стоит ожидать новых сюрпризов. По доллару сохранится пока движение около 102 рублей. Сопротивление находится в зоне 103,50-105 рублей.Индекс Мосбиржи снизился на 1,95%, до 2522,75 п., индекс РТС - на 2,59%, до 794,46 п. У покупателей закончились силы на уровне 2586 п. Следим за уровнем 2505 п., поскольку падение ниже приведет к новой волне продаж акций с целью 2440 п. По-прежнему не вижу пока поводов покупать акции в среднесрочную перспективу, поскольку ЦБ России рассматривает повышение ставки на ближайшем заседании. А поскольку вчера индекс не смог добраться до 2630, то риски уйти ниже 2430 составляют более 70%.По итогам вторника пара BTC/USD закрылась снижением. Биткоин подешевел на 0,70%, до 96593 долларов. Крипторынок продолжает остужать рынок после недавнего ралли биткоина и многих альткоинов на сотни процентов. Если 9 декабря было ликвидировано длинных позиций на сумму более 1,5 миллиарда долларов, то 10 февраля - на 481 миллиард долларов. Если в понедельник инвесторы активно выкупали подешевевшие монеты, то вчера их активность была в три раза меньше. Это хорошо, поскольку розничные игроки должны поверить в разворот и передать свои монеты в другие руки для последующего ралли.Рынок раскачивается в ожидании данных по инфляции в США и предстоящего заседания ФРС США.Пара BTC/USD торгуется на уровне 97400 долларов против внутридневного сопротивления 99500 долларов (трендовая от вершины 104088 долларов). Может ли цена еще раз вернуться к 90000 долларов? Может. Цена выросла на 100% с 6 сентября без глубоких коррекций. Во время отката желательно не падать ниже 89000, а то начнет меняться баланс и угасать восходящее движение. Потом потребуется 1-2 месяца, чтобы сформироваться новый плацдарм для роста.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги, курсы валют