И снова пессимистичные настроения: что же будет дальше

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. На рынок вернулись пессимистичные настроения. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи упал на 1,95% до 2522,75 п., индекс РТС – на 2,59% до 794,46 п. Индекс суверенного долга RGBI продолжает консолидироваться вблизи "круглой" отметки 100 п., не демонстрируя ярко выраженной динамики.Банк России опубликовал сразу два макроэкономических обзора, которые, с одной стороны, говорят о более высоких темпах роста экономики, сохраняющемся высоком потребительском спросе и преобладании проинфляционных рисков. С другой, регулятор отмечает тенденцию к охлаждению потребительского кредитования и рост сбережений. Также в ноябре появились первые признаки более сдержанного роста корпоративного кредитования. Банк России отметил ускорение инфляции, но с поправкой на влияние временных факторов, в том числе ослабления рубля. Важным сигналом для рынка может стать некоторое изменение в риторике регулятора – Банк России говорит о "длительном поддержании жестких денежно-кредитных условий", что позволит приблизить его к цели по охлаждению экономики и достижении цели по инфляции. Ранее риторика была более жесткой и говорилось о "высокой вероятности в необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий". До заседания Банка России 20 декабря будет опубликован важный блок данных по состоянию экономики, на которые регулятор будет обращать внимание при принятии решения в отношении ключевой ставки, но умеренное смягчение риторики, как минимум, снижает вероятность более агрессивного повышения ставки.Чистая прибыль Сбербанка за 11 месяцев 2024 года увеличилась на 4,9% по сравнению с тем же периодом 2023 года и достигла 1,4 трлн руб., рентабельность капитала составила 23,7%. Результаты Сбербанка подтверждают тенденцию в замедлении кредитования, отмеченную Банком России. В ноябре первичное кредитование физических лиц снизилось до 327 млрд руб., а прирост розничного портфеля составил 0,5% за месяц. Корпоративный кредитный портфель увеличился за ноябрь на 2,4% (на 1% без учета валютной переоценки) и составил 28,1 трлн руб.Сегодня Аэрофлот опубликует операционные результаты за ноябрь, а ФосАгро и ЭсЭфАй проведут внеочередные собрания акционеров по вопросу о промежуточных дивидендах.Умеренное смягчение риторики Банка России может благоприятно сказаться на динамики фондовых индексов сегодня до выхода недельных данных по инфляции, которые будут опубликованы уже после закрытия основной сессии.
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. На рынок вернулись пессимистичные настроения. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи упал на 1,95% до 2522,75 п., индекс РТС – на 2,59% до 794,46 п. Индекс суверенного долга RGBI продолжает консолидироваться вблизи "круглой" отметки 100 п., не демонстрируя ярко выраженной динамики.
Банк России опубликовал сразу два макроэкономических обзора, которые, с одной стороны, говорят о более высоких темпах роста экономики, сохраняющемся высоком потребительском спросе и преобладании проинфляционных рисков. С другой, регулятор отмечает тенденцию к охлаждению потребительского кредитования и рост сбережений. Также в ноябре появились первые признаки более сдержанного роста корпоративного кредитования. Банк России отметил ускорение инфляции, но с поправкой на влияние временных факторов, в том числе ослабления рубля. Важным сигналом для рынка может стать некоторое изменение в риторике регулятора – Банк России говорит о "длительном поддержании жестких денежно-кредитных условий", что позволит приблизить его к цели по охлаждению экономики и достижении цели по инфляции. Ранее риторика была более жесткой и говорилось о "высокой вероятности в необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий". До заседания Банка России 20 декабря будет опубликован важный блок данных по состоянию экономики, на которые регулятор будет обращать внимание при принятии решения в отношении ключевой ставки, но умеренное смягчение риторики, как минимум, снижает вероятность более агрессивного повышения ставки.
Чистая прибыль Сбербанка за 11 месяцев 2024 года увеличилась на 4,9% по сравнению с тем же периодом 2023 года и достигла 1,4 трлн руб., рентабельность капитала составила 23,7%. Результаты Сбербанка подтверждают тенденцию в замедлении кредитования, отмеченную Банком России. В ноябре первичное кредитование физических лиц снизилось до 327 млрд руб., а прирост розничного портфеля составил 0,5% за месяц. Корпоративный кредитный портфель увеличился за ноябрь на 2,4% (на 1% без учета валютной переоценки) и составил 28,1 трлн руб.
Сегодня Аэрофлот опубликует операционные результаты за ноябрь, а ФосАгро и ЭсЭфАй проведут внеочередные собрания акционеров по вопросу о промежуточных дивидендах.
Умеренное смягчение риторики Банка России может благоприятно сказаться на динамики фондовых индексов сегодня до выхода недельных данных по инфляции, которые будут опубликованы уже после закрытия основной сессии.
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