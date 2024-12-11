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И снова пессимистичные настроения: что же будет дальше - 11.12.2024, ПРАЙМ
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И снова пессимистичные настроения: что же будет дальше
И снова пессимистичные настроения: что же будет дальше - 11.12.2024, ПРАЙМ
И снова пессимистичные настроения: что же будет дальше
На рынок вернулись пессимистичные настроения. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи упал на 1,95% до 2522,75 п., индекс РТС – на 2,59% до 794,46 п. Индекс | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T09:01+0300
2024-12-11T09:01+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржевые торги
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. На рынок вернулись пессимистичные настроения. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи упал на 1,95% до 2522,75 п., индекс РТС – на 2,59% до 794,46 п. Индекс суверенного долга RGBI продолжает консолидироваться вблизи "круглой" отметки 100 п., не демонстрируя ярко выраженной динамики.Банк России опубликовал сразу два макроэкономических обзора, которые, с одной стороны, говорят о более высоких темпах роста экономики, сохраняющемся высоком потребительском спросе и преобладании проинфляционных рисков. С другой, регулятор отмечает тенденцию к охлаждению потребительского кредитования и рост сбережений. Также в ноябре появились первые признаки более сдержанного роста корпоративного кредитования. Банк России отметил ускорение инфляции, но с поправкой на влияние временных факторов, в том числе ослабления рубля. Важным сигналом для рынка может стать некоторое изменение в риторике регулятора – Банк России говорит о "длительном поддержании жестких денежно-кредитных условий", что позволит приблизить его к цели по охлаждению экономики и достижении цели по инфляции. Ранее риторика была более жесткой и говорилось о "высокой вероятности в необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий". До заседания Банка России 20 декабря будет опубликован важный блок данных по состоянию экономики, на которые регулятор будет обращать внимание при принятии решения в отношении ключевой ставки, но умеренное смягчение риторики, как минимум, снижает вероятность более агрессивного повышения ставки.Чистая прибыль Сбербанка за 11 месяцев 2024 года увеличилась на 4,9% по сравнению с тем же периодом 2023 года и достигла 1,4 трлн руб., рентабельность капитала составила 23,7%. Результаты Сбербанка подтверждают тенденцию в замедлении кредитования, отмеченную Банком России. В ноябре первичное кредитование физических лиц снизилось до 327 млрд руб., а прирост розничного портфеля составил 0,5% за месяц. Корпоративный кредитный портфель увеличился за ноябрь на 2,4% (на 1% без учета валютной переоценки) и составил 28,1 трлн руб.Сегодня Аэрофлот опубликует операционные результаты за ноябрь, а ФосАгро и ЭсЭфАй проведут внеочередные собрания акционеров по вопросу о промежуточных дивидендах.Умеренное смягчение риторики Банка России может благоприятно сказаться на динамики фондовых индексов сегодня до выхода недельных данных по инфляции, которые будут опубликованы уже после закрытия основной сессии.
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2024
Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
09:01 11.12.2024
 

И снова пессимистичные настроения: что же будет дальше

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
ведущий аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. На рынок вернулись пессимистичные настроения. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи упал на 1,95% до 2522,75 п., индекс РТС – на 2,59% до 794,46 п. Индекс суверенного долга RGBI продолжает консолидироваться вблизи "круглой" отметки 100 п., не демонстрируя ярко выраженной динамики.
Банк России опубликовал сразу два макроэкономических обзора, которые, с одной стороны, говорят о более высоких темпах роста экономики, сохраняющемся высоком потребительском спросе и преобладании проинфляционных рисков. С другой, регулятор отмечает тенденцию к охлаждению потребительского кредитования и рост сбережений. Также в ноябре появились первые признаки более сдержанного роста корпоративного кредитования. Банк России отметил ускорение инфляции, но с поправкой на влияние временных факторов, в том числе ослабления рубля. Важным сигналом для рынка может стать некоторое изменение в риторике регулятора – Банк России говорит о "длительном поддержании жестких денежно-кредитных условий", что позволит приблизить его к цели по охлаждению экономики и достижении цели по инфляции. Ранее риторика была более жесткой и говорилось о "высокой вероятности в необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий". До заседания Банка России 20 декабря будет опубликован важный блок данных по состоянию экономики, на которые регулятор будет обращать внимание при принятии решения в отношении ключевой ставки, но умеренное смягчение риторики, как минимум, снижает вероятность более агрессивного повышения ставки.
Чистая прибыль Сбербанка за 11 месяцев 2024 года увеличилась на 4,9% по сравнению с тем же периодом 2023 года и достигла 1,4 трлн руб., рентабельность капитала составила 23,7%. Результаты Сбербанка подтверждают тенденцию в замедлении кредитования, отмеченную Банком России. В ноябре первичное кредитование физических лиц снизилось до 327 млрд руб., а прирост розничного портфеля составил 0,5% за месяц. Корпоративный кредитный портфель увеличился за ноябрь на 2,4% (на 1% без учета валютной переоценки) и составил 28,1 трлн руб.
Сегодня Аэрофлот опубликует операционные результаты за ноябрь, а ФосАгро и ЭсЭфАй проведут внеочередные собрания акционеров по вопросу о промежуточных дивидендах.
Умеренное смягчение риторики Банка России может благоприятно сказаться на динамики фондовых индексов сегодня до выхода недельных данных по инфляции, которые будут опубликованы уже после закрытия основной сессии.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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