https://1prime.ru/20241211/rynok-aktsiy-853485462.html

И снова пессимистичные настроения: что же будет дальше

И снова пессимистичные настроения: что же будет дальше - 11.12.2024, ПРАЙМ

И снова пессимистичные настроения: что же будет дальше

На рынок вернулись пессимистичные настроения. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи упал на 1,95% до 2522,75 п., индекс РТС – на 2,59% до 794,46 п. Индекс | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T09:01+0300

2024-12-11T09:01+0300

2024-12-11T09:01+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

биржевые торги

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. На рынок вернулись пессимистичные настроения. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи упал на 1,95% до 2522,75 п., индекс РТС – на 2,59% до 794,46 п. Индекс суверенного долга RGBI продолжает консолидироваться вблизи "круглой" отметки 100 п., не демонстрируя ярко выраженной динамики.Банк России опубликовал сразу два макроэкономических обзора, которые, с одной стороны, говорят о более высоких темпах роста экономики, сохраняющемся высоком потребительском спросе и преобладании проинфляционных рисков. С другой, регулятор отмечает тенденцию к охлаждению потребительского кредитования и рост сбережений. Также в ноябре появились первые признаки более сдержанного роста корпоративного кредитования. Банк России отметил ускорение инфляции, но с поправкой на влияние временных факторов, в том числе ослабления рубля. Важным сигналом для рынка может стать некоторое изменение в риторике регулятора – Банк России говорит о "длительном поддержании жестких денежно-кредитных условий", что позволит приблизить его к цели по охлаждению экономики и достижении цели по инфляции. Ранее риторика была более жесткой и говорилось о "высокой вероятности в необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий". До заседания Банка России 20 декабря будет опубликован важный блок данных по состоянию экономики, на которые регулятор будет обращать внимание при принятии решения в отношении ключевой ставки, но умеренное смягчение риторики, как минимум, снижает вероятность более агрессивного повышения ставки.Чистая прибыль Сбербанка за 11 месяцев 2024 года увеличилась на 4,9% по сравнению с тем же периодом 2023 года и достигла 1,4 трлн руб., рентабельность капитала составила 23,7%. Результаты Сбербанка подтверждают тенденцию в замедлении кредитования, отмеченную Банком России. В ноябре первичное кредитование физических лиц снизилось до 327 млрд руб., а прирост розничного портфеля составил 0,5% за месяц. Корпоративный кредитный портфель увеличился за ноябрь на 2,4% (на 1% без учета валютной переоценки) и составил 28,1 трлн руб.Сегодня Аэрофлот опубликует операционные результаты за ноябрь, а ФосАгро и ЭсЭфАй проведут внеочередные собрания акционеров по вопросу о промежуточных дивидендах.Умеренное смягчение риторики Банка России может благоприятно сказаться на динамики фондовых индексов сегодня до выхода недельных данных по инфляции, которые будут опубликованы уже после закрытия основной сессии.

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2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги