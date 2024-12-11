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Падение рынка как по расписанию - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Падение рынка как по расписанию
Падение рынка как по расписанию - 11.12.2024, ПРАЙМ
Падение рынка как по расписанию
Индекс МосБиржи во вторник рухнул на 2%, при этом обороты низкие, а волатильность слабая — просто участники рынка в ожидании мрачных данных по инфляции в среду... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T09:58+0300
2024-12-11T09:58+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
курсы валют
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853485914.jpg?1733900289
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи во вторник рухнул на 2%, при этом обороты низкие, а волатильность слабая — просто участники рынка в ожидании мрачных данных по инфляции в среду по привычке прекращают покупать, а игроки на понижение усиливают спекулятивные продажи. Из раза в раз такое завершается восстановлением бенчмарка в четверг — посмотрим, как будет на этот раз. Акций, закрывших сессию в положительной плоскости, вчера не было.Хуже рынка — ИТ-бумаги ВК (-5,3%). Они исторически намного волатильнее рынка и при снижении бенчмарка падают на опережение. Поддержка - 250 руб. По мере стабилизации на рынке они вновь будут быстрее, но уже наверх. Позже есть среднесрочный вариант сходить ближе к 300 руб.Рубль закрылся разнонаправленно: против юаня отбил процент, курс опустился к 13,7, а вот против доллара и евро отпал на 0,7% и 1%. Причина расхождения — разница во времени фиксации курсов на бирже и внебирже; торги на бирже идут допоздна, а ЦБ дает статистику на 15:30 МСК, что может не успевать отражать изменение сентимента. На фоне восстановления механизмов расчетов за экспорт аналогичного падения рубля, как было в ноябре, уже не ожидается, а технические отскоки инвалют могут быстро сходить на нет. В оставшиеся недели до конца года волатильность может сохраняться повышенной, а курсы способны совершать размашистые движения, но 2024 г. на валютном рынке может завершиться примерно на текущих уровнях.
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Михаил Зельцер
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, курсы валют, мосбиржа
Мнения аналитиков, российский рынок акций, курсы валют, Мосбиржа
09:58 11.12.2024
 

Падение рынка как по расписанию

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи во вторник рухнул на 2%, при этом обороты низкие, а волатильность слабая — просто участники рынка в ожидании мрачных данных по инфляции в среду по привычке прекращают покупать, а игроки на понижение усиливают спекулятивные продажи. Из раза в раз такое завершается восстановлением бенчмарка в четверг — посмотрим, как будет на этот раз. Акций, закрывших сессию в положительной плоскости, вчера не было.
Хуже рынка — ИТ-бумаги ВК (-5,3%). Они исторически намного волатильнее рынка и при снижении бенчмарка падают на опережение. Поддержка - 250 руб. По мере стабилизации на рынке они вновь будут быстрее, но уже наверх. Позже есть среднесрочный вариант сходить ближе к 300 руб.
Рубль закрылся разнонаправленно: против юаня отбил процент, курс опустился к 13,7, а вот против доллара и евро отпал на 0,7% и 1%. Причина расхождения — разница во времени фиксации курсов на бирже и внебирже; торги на бирже идут допоздна, а ЦБ дает статистику на 15:30 МСК, что может не успевать отражать изменение сентимента. На фоне восстановления механизмов расчетов за экспорт аналогичного падения рубля, как было в ноябре, уже не ожидается, а технические отскоки инвалют могут быстро сходить на нет. В оставшиеся недели до конца года волатильность может сохраняться повышенной, а курсы способны совершать размашистые движения, но 2024 г. на валютном рынке может завершиться примерно на текущих уровнях.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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