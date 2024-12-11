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Российский рынок акций умеренно снижается в начале торгового дня - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Российский рынок акций умеренно снижается в начале торгового дня
Российский рынок акций умеренно снижается в начале торгового дня - 11.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно снижается в начале торгового дня
Российский рынок акций в начале торговой сессии умеренно снижается, направляясь к 2500 пунктам по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 11.12.2024, ПРАЙМ
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россия
российский рынок акций
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии умеренно снижается, направляясь к 2500 пунктам по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижался на 0,44% - до 2511,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,51%, до 845,29 пункта.
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россия, российский рынок акций
РОССИЯ, российский рынок акций
10:17 11.12.2024
 
Российский рынок акций умеренно снижается в начале торгового дня

Российский рынок акций снижается в направлении 2500 пунктов по индексу Мосбиржи

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии умеренно снижается, направляясь к 2500 пунктам по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижался на 0,44% - до 2511,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,51%, до 845,29 пункта.
Котировки, сток
Российский рынок акций закрылся в минусе
Вчера, 19:12
 
РОССИЯроссийский рынок акций
 
 
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