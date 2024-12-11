https://1prime.ru/20241211/rynok-aktsiy-853486253.html
Российский рынок акций умеренно снижается в начале торгового дня
Российский рынок акций умеренно снижается в начале торгового дня - 11.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно снижается в начале торгового дня
Российский рынок акций в начале торговой сессии умеренно снижается, направляясь к 2500 пунктам по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T10:17+0300
2024-12-11T10:17+0300
2024-12-11T10:17+0300
россия
российский рынок акций
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_7a81f5179249ba139b63fec103cbb1b4.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии умеренно снижается, направляясь к 2500 пунктам по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижался на 0,44% - до 2511,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,51%, до 845,29 пункта.
https://1prime.ru/20241210/aktsii-853476756.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_613:0:3344:2048_1920x0_80_0_0_ef9930c47bf130290220a51ef69c8371.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российский рынок акций
РОССИЯ, российский рынок акций
Российский рынок акций умеренно снижается в начале торгового дня
Российский рынок акций снижается в направлении 2500 пунктов по индексу Мосбиржи
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии умеренно снижается, направляясь к 2500 пунктам по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижался на 0,44% - до 2511,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,51%, до 845,29 пункта.
Российский рынок акций закрылся в минусе