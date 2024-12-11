https://1prime.ru/20241211/rynok-aktsiy-853486253.html

Российский рынок акций умеренно снижается в начале торгового дня

Российский рынок акций умеренно снижается в начале торгового дня - 11.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно снижается в начале торгового дня

Российский рынок акций в начале торговой сессии умеренно снижается, направляясь к 2500 пунктам по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 11.12.2024, ПРАЙМ

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россия

российский рынок акций

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии умеренно снижается, направляясь к 2500 пунктам по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижался на 0,44% - до 2511,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,51%, до 845,29 пункта.

https://1prime.ru/20241210/aktsii-853476756.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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