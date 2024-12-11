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Послы стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России
Послы стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России - 11.12.2024, ПРАЙМ
Послы стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России
Послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ, сообщает председательство Венгрии в Совете Евросоюза. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T18:28+0300
2024-12-11T18:28+0300
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ, сообщает председательство Венгрии в Совете Евросоюза. "Послы только что согласовали 15-й пакет санкций (против России - ред.)", - говорится в сообщении председательства в соцсети X. Отмечается, что в рамках нового пакета в санкционные списки будут добавлены новые физические и юридические лица, в том числе за пределами РФ. "Принятые санкции ограничивают деятельность дополнительного числа судов третьих стран, которые действуют, чтобы... поддержать действия в поддержку (России - ред.)", - указано в сообщении.
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ес, санкции против рф
Экономика, ЕС, санкции против РФ
Послы стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России
Председательство Венгрии: послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ, сообщает председательство Венгрии в Совете Евросоюза.
"Послы только что согласовали 15-й пакет санкций (против России - ред.)", - говорится в сообщении председательства в соцсети X.
Отмечается, что в рамках нового пакета в санкционные списки будут добавлены новые физические и юридические лица, в том числе за пределами РФ.
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"Принятые санкции ограничивают деятельность дополнительного числа судов третьих стран, которые действуют, чтобы... поддержать действия в поддержку (России - ред.)", - указано в сообщении.