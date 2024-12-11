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Bloomberg узнало об исключении в 15-м пакете санкций ЕС против России - 11.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Bloomberg узнало об исключении в 15-м пакете санкций ЕС против России
Bloomberg узнало об исключении в 15-м пакете санкций ЕС против России - 11.12.2024, ПРАЙМ
Bloomberg узнало об исключении в 15-м пакете санкций ЕС против России
В планируемом пакете санкций Евросоюза против России есть продление исключения для Словакии, чтобы она могла до июня торговать нефтепродуктами из российской... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T18:56+0300
2024-12-11T18:56+0300
экономика
ес
санкции против рф
исключение
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В планируемом пакете санкций Евросоюза против России есть продление исключения для Словакии, чтобы она могла до июня торговать нефтепродуктами из российской нефти, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ. "Пакет санкций... включает продление исключения для Словакии, чтобы она торговала нефтепродуктами, произведенными из российской нефти, до начала июня", - говорится в сообщении. Отмечается, что это исключение позволит компании Slovnaft экспортировать топливо, сделанное из российской нефти.
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ес, санкции против рф, исключение
Экономика, ЕС, санкции против РФ, исключение
18:56 11.12.2024
 
Bloomberg узнало об исключении в 15-м пакете санкций ЕС против России

Bloomberg: 15-й пакет санкций ЕС против России содержит исключение для Словакии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В планируемом пакете санкций Евросоюза против России есть продление исключения для Словакии, чтобы она могла до июня торговать нефтепродуктами из российской нефти, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ.
"Пакет санкций... включает продление исключения для Словакии, чтобы она торговала нефтепродуктами, произведенными из российской нефти, до начала июня", - говорится в сообщении.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
Послы стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России
18:28
Отмечается, что это исключение позволит компании Slovnaft экспортировать топливо, сделанное из российской нефти.
 
ЭкономикаЕСсанкции против РФисключение
 
 
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