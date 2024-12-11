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Bloomberg узнало об исключении в 15-м пакете санкций ЕС против России

Bloomberg узнало об исключении в 15-м пакете санкций ЕС против России - 11.12.2024, ПРАЙМ

Bloomberg узнало об исключении в 15-м пакете санкций ЕС против России

В планируемом пакете санкций Евросоюза против России есть продление исключения для Словакии, чтобы она могла до июня торговать нефтепродуктами из российской... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T18:56+0300

2024-12-11T18:56+0300

2024-12-11T18:56+0300

экономика

ес

санкции против рф

исключение

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В планируемом пакете санкций Евросоюза против России есть продление исключения для Словакии, чтобы она могла до июня торговать нефтепродуктами из российской нефти, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ. "Пакет санкций... включает продление исключения для Словакии, чтобы она торговала нефтепродуктами, произведенными из российской нефти, до начала июня", - говорится в сообщении. Отмечается, что это исключение позволит компании Slovnaft экспортировать топливо, сделанное из российской нефти.

https://1prime.ru/20241211/sanktsii-853501162.html

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ес, санкции против рф, исключение