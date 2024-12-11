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В Европе объяснили, на что конкретно нацелены новые санкции ЕС против РФ - 11.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Европе объяснили, на что конкретно нацелены новые санкции ЕС против РФ
В Европе объяснили, на что конкретно нацелены новые санкции ЕС против РФ - 11.12.2024, ПРАЙМ
В Европе объяснили, на что конкретно нацелены новые санкции ЕС против РФ
Новый пакет санкций Евросоюза нацелен на "теневой флот" России, сообщил в социальной сети Х министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T20:47+0300
2024-12-11T20:56+0300
экономика
санкции против рф
цель
мнение
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Новый пакет санкций Евросоюза нацелен на "теневой флот" России, сообщил в социальной сети Х министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп. Ранее председательство Венгрии в Совете ЕС сообщило, что послы государств Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ. "Я приветствую принятие ЕС 15-го пакета санкций против России. Этот пакет нацелен на теневой флот России", - написал глава МИД Нидерландов. По его словам, в санкционный список также были добавлены новые физлица и организации.
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санкции против рф, цель, мнение
Экономика, санкции против РФ, цель, мнение
20:47 11.12.2024 (обновлено: 20:56 11.12.2024)
 
В Европе объяснили, на что конкретно нацелены новые санкции ЕС против РФ

Глава МИД Нидерландов: новый пакет санкций ЕС нацелен на "теневой флот" России

© fotolia.com / Anton BalazhЕвропа
Европа - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© fotolia.com / Anton Balazh
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Новый пакет санкций Евросоюза нацелен на "теневой флот" России, сообщил в социальной сети Х министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп.
Ранее председательство Венгрии в Совете ЕС сообщило, что послы государств Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ.
"Я приветствую принятие ЕС 15-го пакета санкций против России. Этот пакет нацелен на теневой флот России", - написал глава МИД Нидерландов.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
Послы стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России
18:28
По его словам, в санкционный список также были добавлены новые физлица и организации.
 
Экономикасанкции против РФцельмнение
 
 
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