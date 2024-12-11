https://1prime.ru/20241211/sanktsii-853504444.html

В Европе объяснили, на что конкретно нацелены новые санкции ЕС против РФ

В Европе объяснили, на что конкретно нацелены новые санкции ЕС против РФ - 11.12.2024, ПРАЙМ

В Европе объяснили, на что конкретно нацелены новые санкции ЕС против РФ

Новый пакет санкций Евросоюза нацелен на "теневой флот" России, сообщил в социальной сети Х министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп. | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T20:47+0300

2024-12-11T20:47+0300

2024-12-11T20:56+0300

экономика

санкции против рф

цель

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/77084/17/770841749_0:146:1501:990_1920x0_80_0_0_3337c48ebc2c5888762e0bc2cdf1c1b2.jpg

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Новый пакет санкций Евросоюза нацелен на "теневой флот" России, сообщил в социальной сети Х министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп. Ранее председательство Венгрии в Совете ЕС сообщило, что послы государств Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ. "Я приветствую принятие ЕС 15-го пакета санкций против России. Этот пакет нацелен на теневой флот России", - написал глава МИД Нидерландов. По его словам, в санкционный список также были добавлены новые физлица и организации.

https://1prime.ru/20241211/sanktsii-853501162.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, цель, мнение