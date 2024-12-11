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Politico: ряд крупных экономик ЕС не хотят вводить новые санкции против РФ - 11.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Politico: ряд крупных экономик ЕС не хотят вводить новые санкции против РФ
Politico: ряд крупных экономик ЕС не хотят вводить новые санкции против РФ - 11.12.2024, ПРАЙМ
Politico: ряд крупных экономик ЕС не хотят вводить новые санкции против РФ
Несколько европейских государств, крупных экономик, продолжают вести бизнес с Россией и не демонстрируют готовности к ужесточению санкций, пишет Politico со... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T22:06+0300
2024-12-11T22:06+0300
экономика
ес
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мнение
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Несколько европейских государств, крупных экономик, продолжают вести бизнес с Россией и не демонстрируют готовности к ужесточению санкций, пишет Politico со ссылкой на источники. Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ. "Наблюдается отсутствие политической готовности... Существует заинтересованность нескольких европейских стран, крупных экономик, которые до сих пор продолжают вести бизнес с Россией или на ее территории", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата. По информации газеты, согласование нового пакета санкций задержалось, поскольку Латвия и Литва воспользовались правом вето, чтобы добиться отказа от продления действия юридических оговорок, позволяющих западным фирмам продолжать работу в РФ, несмотря на ограничительные меры. Уточняется, что ФРГ, Франция и Италия не хотели обсуждать этот вопрос. Как отмечают источники Politico, Литва и Латвия отказались от своих возражений после того, как страны ЕС договорились добавить рекомендацию для европейских компаний отказаться от ведения бизнеса в России. Впрочем, по словам одного из дипломатов, с которым беседовало издание, это добавление фактически ничего не меняет. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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ес, санкции против рф, мнение
Экономика, ЕС, санкции против РФ, мнение
22:06 11.12.2024
 
Politico: ряд крупных экономик ЕС не хотят вводить новые санкции против РФ

Politico: ряд крупных экономик ЕС работают с РФ и не готовы к новым санкциям

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку Евро в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Несколько европейских государств, крупных экономик, продолжают вести бизнес с Россией и не демонстрируют готовности к ужесточению санкций, пишет Politico со ссылкой на источники.
Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ.
"Наблюдается отсутствие политической готовности... Существует заинтересованность нескольких европейских стран, крупных экономик, которые до сих пор продолжают вести бизнес с Россией или на ее территории", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата.
По информации газеты, согласование нового пакета санкций задержалось, поскольку Латвия и Литва воспользовались правом вето, чтобы добиться отказа от продления действия юридических оговорок, позволяющих западным фирмам продолжать работу в РФ, несмотря на ограничительные меры. Уточняется, что ФРГ, Франция и Италия не хотели обсуждать этот вопрос.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
Послы стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России
18:28
Как отмечают источники Politico, Литва и Латвия отказались от своих возражений после того, как страны ЕС договорились добавить рекомендацию для европейских компаний отказаться от ведения бизнеса в России. Впрочем, по словам одного из дипломатов, с которым беседовало издание, это добавление фактически ничего не меняет.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
ЭкономикаЕСсанкции против РФмнение
 
 
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